Investigan misteriosa desaparición de profesor de la Liga de Tenis de Bogotá en el Parque Nacional

Desde el domingo 23 de julio sus familiares no saben del paradero del profesor de tenis Edwin Pineda. | Foto: Facebook: Ingrid Pineda y Edwin Pineda

La búsqueda del profesor de tenis ha sido incansable, pero hasta el momento no se ha tenido ningún contacto ni pista que pueda dar con su paradero . Los esfuerzos de los familiares se han centrado en la distribución de volantes y preguntar a las personas en las calles, pero sienten que no han tenido el acompañamiento adecuado por parte de las autoridades.

Los familiares indican que no ha habido acompañamiento por parte de la Policía Metropolitana de Bogotá. “La búsqueda de Edwin se ha hecho con volantes y preguntando por él a la gente en las calles”, explicó Ingrid.

Las imágenes de cámaras de seguridad que lograron obtener mostraron que Edwin llegó a la zona de Santa Fe, donde se reportó una de sus paradas, pero no pudieron ingresar a la zona de tolerancia debido a la falta de acompañamiento policial. El caso ha desconcertado a la familia, quienes aseguran que Edwin no tenía problemas con nadie y no tenía razones para planear su desaparición. “Yo lo conozco, es imposible que él esté escondido, a él le pasó algo después de llegar al Parque Nacional”, afirmó Ingrid.