Suscribirse

Judicial

JEP citó a Gonzalo Gallo, el empresario al que el general Rodolfo Palomino intentó beneficiar

El exdirector de la Policía Nacional buscó a una fiscal para frenar una orden de captura por despojo de tierras.

Redacción Semana
27 de agosto de 2025, 1:03 a. m.
Luis Gonzalo Gallo, testigo principal del caso 04 sobre despojo de tierras en el Urabá, declaró ante la JEP.
Luis Gonzalo Gallo, testigo principal del caso 04 sobre despojo de tierras en el Urabá, declarará ante la JEP. | Foto: JEP

El empresario Luis Gonzalo Gallo Restrepo fue convocado a declarar el próximo miércoles 27 de agosto ante la Sala de Reconocimiento de Verdad de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) en el marco del Caso 04, que investiga la situación territorial de Urabá.

Gallo Restrepo se sometió a la JEP en julio de 2024 en calidad de tercero civil, por su condición de miembro de la Junta Directiva y accionista del Fondo Ganadero de Córdoba.

Contexto: Corte Suprema analiza si captura al general (r) Rodolfo Palomino luego de condenarlo por tratar de evitar la captura de un empresario

La Sala busca corroborar los aportes que pueda entregar para contribuir al esclarecimiento de los hechos investigados, ocurridos entre los años de 1986 y 2016.

En este caso, el empresario fue citado a entregar su versión sobre los hechos de victimización contra comunidades campesinas de Tulapas, en el norte de Urabá, de los que pueda tener conocimiento en su calidad de directivo y accionista del Fondo Ganadero de Córdoba.

YouTube video player

La Sala, según indicó la JEP por medio de un comunicado, le preguntará a Gallo Restrepo por la información consignada en informes de víctimas y organizaciones sociales, que señalan que Gallo Restrepo habría tenido un rol determinante como directivo del Fondo Ganadero de Córdoba en la compra ilegítima y legalización de tierras despojadas en la región.

En las diligencias previas, realizadas en 2021, 2022 y 2024, la Sala de Reconocimiento de Verdad profundizó en los aportes de Gallo Restrepo sobre su trayectoria personal y profesional, su conocimiento del contexto del conflicto en Urabá, su participación en el Fondo Ganadero de Córdoba y la relación de sociedad con el proyecto paramilitar que se desplegó en Urabá y Córdoba.

Contexto: https://www.semana.com/nacion/articulo/luis-gonzalo-gallo-testigo-en-despojo-de-tierras-en-uraba-declaro-ante-la-jep/202210/

También fue interrogado sobre las dinámicas de despojo y desplazamiento forzado en Tulapas, la creación de proyectos agroindustriales en tierras adquiridas tras el despojo, y los mecanismos de legalización de predios con la intervención de entidades públicas, notarías y registros.

“El compareciente deberá referirse a la intervención de civiles y empresas en estos hechos, y especialmente a las propuestas de reparación y restauración presentadas a la Jurisdicción”, precisa el comunicado.

Contexto: “Yo quisiera convencerla a usted de una propuesta”: el audio que tiene contra las cuerdas al general (r) Palomino en la Corte Suprema

“La diligencia para la que fue citado Gallo Restrepo hace parte del procedimiento de aporte a la verdad plena, detallada y exhaustiva que exige el régimen de condicionalidad a quienes se sometieron ante la JEP”, añadió el documento.

El nombre de Luis Gonzalo Gallo Restrepo volvió a relucir hace poco en medio de la condena al excomandante de la Policía Nacional, general (r) Rodolfo Palomino por el delito de tráfico de influencias de servidor público.

General Rodolfo Palomino, en su época de comandante de la Policía Metropolitana de Bogotá. | Foto: Guillermo Torres

“Considera esta Colegiatura que este caso constituye una muestra paradigmática de cómo un servidor público de alto rango, actuando fuera de los canales institucionales y mediante razonamientos extrajurídicos, intervino con eficacia para alterar el curso natural de una investigación penal con fines personales o de terceros”, señaló el alto tribunal.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Fifa sancionó a Argentina por lo que pasó vs. Colombia en eliminatorias: este es el castigo

2. Drama en Nueva York: Mets y Phillies mantienen encendida la lucha por la División Este

3. MinDefensa exige liberación de 34 militares en Guaviare y lanza advertencia a secuestradores: “Emplearemos todo el Estado”

4. Este es el octavo eliminado de ‘MasterChef Celebrity’; error lo dejó por fuera de la competencia

5. Colombiano rompió histórico récord internacional: lo piden a gritos para que vaya al Mundial 2026

LEER MENOS

Noticias relacionadas

Despojo de tierrasJEPRodolfo Palomino

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.