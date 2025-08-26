JEP citó a Gonzalo Gallo, el empresario al que el general Rodolfo Palomino intentó beneficiar

El empresario Luis Gonzalo Gallo Restrepo fue convocado a declarar el próximo miércoles 27 de agosto ante la Sala de Reconocimiento de Verdad de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) en el marco del Caso 04, que investiga la situación territorial de Urabá.

Gallo Restrepo se sometió a la JEP en julio de 2024 en calidad de tercero civil, por su condición de miembro de la Junta Directiva y accionista del Fondo Ganadero de Córdoba.

La Sala busca corroborar los aportes que pueda entregar para contribuir al esclarecimiento de los hechos investigados, ocurridos entre los años de 1986 y 2016.

En este caso, el empresario fue citado a entregar su versión sobre los hechos de victimización contra comunidades campesinas de Tulapas, en el norte de Urabá, de los que pueda tener conocimiento en su calidad de directivo y accionista del Fondo Ganadero de Córdoba.

La Sala, según indicó la JEP por medio de un comunicado, le preguntará a Gallo Restrepo por la información consignada en informes de víctimas y organizaciones sociales, que señalan que Gallo Restrepo habría tenido un rol determinante como directivo del Fondo Ganadero de Córdoba en la compra ilegítima y legalización de tierras despojadas en la región.

En las diligencias previas, realizadas en 2021, 2022 y 2024, la Sala de Reconocimiento de Verdad profundizó en los aportes de Gallo Restrepo sobre su trayectoria personal y profesional, su conocimiento del contexto del conflicto en Urabá, su participación en el Fondo Ganadero de Córdoba y la relación de sociedad con el proyecto paramilitar que se desplegó en Urabá y Córdoba.

También fue interrogado sobre las dinámicas de despojo y desplazamiento forzado en Tulapas, la creación de proyectos agroindustriales en tierras adquiridas tras el despojo, y los mecanismos de legalización de predios con la intervención de entidades públicas, notarías y registros.

“El compareciente deberá referirse a la intervención de civiles y empresas en estos hechos, y especialmente a las propuestas de reparación y restauración presentadas a la Jurisdicción”, precisa el comunicado.

“La diligencia para la que fue citado Gallo Restrepo hace parte del procedimiento de aporte a la verdad plena, detallada y exhaustiva que exige el régimen de condicionalidad a quienes se sometieron ante la JEP”, añadió el documento.

El nombre de Luis Gonzalo Gallo Restrepo volvió a relucir hace poco en medio de la condena al excomandante de la Policía Nacional, general (r) Rodolfo Palomino por el delito de tráfico de influencias de servidor público.

General Rodolfo Palomino, en su época de comandante de la Policía Metropolitana de Bogotá. | Foto: Guillermo Torres