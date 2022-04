Jorge Enrique Robledo y su revelación de cómo Gustavo Petro dividió al Polo

La polémica visita a la cárcel La Picota de Juan Fernando Petro, hermano de Gustavo Petro, generó el rechazo del senador de la República Jorge Robledo. “Este debate no es de perdones o no, es de si un candidato presidencial puede buscar a un dirigente político condenado por violaciones a la ley para ofrecerle que su gobierno le resuelva el problema”, aseguró en La W radio.

Según Robledo, es una táctica electoral para conseguir votos y ganar la Presidencia a través de jefes políticos acusados de violar la ley en actos de corrupción, lo que es inaceptable. “Si gana el doctor Petro, no solo estaría comprometido con Iván Moreno a resolverle su problema de cárcel, sino que lo tendría que hacer extensivo a los dirigentes políticos que violen la ley y estén condenados. Es decirles ‘voten por mí que en mi gobierno me resuelven sus chicharrones”, aseguró el senador en radio.

Tras sus declaraciones, Gustavo Petro respondió en sus redes sociales a Jorge Robledo.

“Contra su oposición logré que mis denuncias llevaran a la cárcel a Iván Moreno y otros. Eran sus aliados de verdad. Se había robado Bogotá y usted los defendió. Ahora porque la comisión intereclesial los visita, aprovecha usted para calumniar”, acusó Gustavo Petro.

Robledo afirmó entonces que “el todo vale” de Petro es una vergüenza y otra salida en falso. No dudó en responder en redes sociales y calificarlo de mentiroso.

“No mienta, Gustavo Petro, sobre sus relaciones con los Moreno y su acuerdo con Juan Manuel Santos y dividir al Polo. Adjunto artículo mío con la verdad de esta historia y lo reto a que haga uno con sus puntos de vista, aunque sé que no se atreverá a hacerlo”, recalcó.

No mienta más, @petrogustavo, sobre sus relaciones con los Moreno y su acuerdo con JM Santos y dividir al Polo.

Adjunto artículo mío con la verdad de esta historia y lo reto a que haga uno con sus puntos de vista, aunque sé que no se atreverá a hacerlo.https://t.co/m5RYmXzcBC https://t.co/y0gvG910E3 — Jorge Enrique Robledo (@JERobledo) April 14, 2022

Entre el cruce de trinos también se vio involucrada Margarita Rosa de Francisco, quien aseguró no entender nada tras las reuniones en las que se propuso el perdón social. Fue entonces cuando Robledo respondió adjuntando un artículo suyo en el que –asegura– revela “¿por qué fue que Petro dividió al Polo?”.

“Este análisis de mi autoría –con sus adjuntos probatorios– puede permitirle a Margarita Rosa de Francisco entender lo que no entiende sobre el caso de La Picota”, escribió Robledo en Twitter.

POR QUÉ FUE QUE PETRO DIVIDIÓ AL POLO.

Este análisis de mi autoría -con sus adjuntos probatorios- puede permitirle a @Margaritarosadf entender lo que no entiende sobre el caso de La Picota.

Y que ojalá @petrogustavo, aunque no lo creo, intente refutarme:https://t.co/m5RYmXQO0c — Jorge Enrique Robledo (@JERobledo) April 14, 2022

Según el texto de Robledo, el rompimiento de Petro con el Polo se inició al otro día del 22 de junio de 2010, cuando el Comité Ejecutivo Nacional (CEN) del partido –su máxima instancia para esos efectos– se declaró en oposición al gobierno de Juan Manuel Santos, quien acababa de ser puesto en la Presidencia de la República por el presidente Álvaro Uribe Vélez, redactó en su artículo el senador.

“El 23 de junio, Petro –en contra de la posición definida por el Polo, del que había sido su candidato presidencial– le envió una carta formal a Juan Manuel Santos, que acababa de vencerlo en las urnas, proponiéndole llegar a acuerdos en su gobierno”, confesó.

Dicha carta, según revela Robledo, cayó muy mal en el Polo. “Mandaba un mensaje de coincidencias con Santos, el exministro de Defensa y candidato presidencial de Uribe, con quien antagonizamos antes y durante la campaña electoral. Y porque Petro se dirigió a Santos en nombre del Polo cuando no tenía la potestad para hacerlo, como lo estableció la presidenta del partido, Clara López, quien debió desautorizarlo públicamente. Pero dicha desautorización no impidió que Petro se reuniera con Santos, no en una “reunión de cortesía”, como ha dicho Petro”, acotó.

El senador también habló de la relación Petro y Moreno. “Siempre hizo esfuerzos por acordarse para entre los dos sectores controlar al Polo, el 20 de octubre de 2010, al acusarlos por la contratación en la Alcaldía de Bogotá. Así, el 3 de marzo el Comité de Ética del Polo suspendió a Iván Moreno. Dos meses después, el Comité Ejecutivo Nacional le pidió a Samuel Moreno que renunciara a la Alcaldía de Bogotá y la Comisión de Ética también lo suspendió de la organización y el 20 de septiembre lo expulsó del partido, proceso que concluyó el presidente del Polo pidiéndole excusas al país por lo ocurrido”, concluyó.