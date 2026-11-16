José Manuel Restrepo dejó algo claro tras anuncio del presidente De La Espriella de no grabar con IVA la canasta familiar

Este domingo, 15 de noviembre, el presidente Abelardo De La Espriella confirmó que no habrá IVA para la canasta familiar y, que, por le contrario, se estudia la posibilidad de bajarlo.

El jefe de Estado hizo el anuncio en medio de la alocución presidencial, luego del ruido que se generó tras la radicación en el Congreso del proyecto de Ley de Rescate Económico.

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“La canasta familiar no pagará IVA. Quiero comenzar por un asunto que preocupa a millones de familias colombianas y sobre el cual quiero hablarles con absoluta claridad. Desde el primer momento le indiqué al equipo económico que no se tocara el IVA de la canasta básica. Los técnicos de Hacienda lo consideraron inviable tras varios análisis y siguiendo mis instrucciones, ajustaron la propuesta para proteger la canasta básica y alcanzar la meta de recaudo, exigiendo un esfuerzo mayor por parte del Estado. Por eso quiero ser muy claro. Mi gobierno no impondrá IVA a los productos de la canasta familiar, ni promoverá nuevas cargas de IVA sobre el sector agropecuario”, dijo puntualmente De La Espriella.

Tras el anuncio del presidente de la República, quien reaccionó al respecto fue el vicepresidente José Manuel Restrepo. El funcionario dejó claro que, si bien De La Espriella confirmó que no grabará con IVA la canasta familiar, los colombianos deben saber que el país está atravesando “la peor crisis fiscal en la historia”.

Así mismo, Restrepo recalcó a través de su mensaje en X que el anuncio del jefe de Estado en su alocución de este domingo en la noche, es una decisión que el mismo presidente ya había tomado tiempo atrás.

“El gobierno que lidera el presidente @ABDELAESPRIELLA es un gobierno que escucha a la gente y que construye con ella. Quiero ser enfático en que esta es la decisión de un gobierno que está abierto a construir con los colombianos!!! Sin embargo, debemos tener claro que estamos frente a la peor crisis fiscal en la historia del país. Una herencia maldita que nos dejó el desgobierno de @petrogustavo, y es por esto que nos vimos obligados a lograr un ajuste fiscal para el cual seguiremos construyendo consensos de nación. Con respecto al tema del IVA esta es una decisión tomada de tiempo atrás por el propio Presidente de la República”, fue el mensaje del vicepresidente a través de su cuenta en X.