Joven abandonada en un andén de Bogotá contó su escalofriante historia

El 5 de febrero ocurrió un hecho en el barrio Los Alcázares, ubicado al norte de Bogotá, en la localidad de Barrios Unidos. Según el material de las cámaras de seguridad, en la madrugada, un hombre encontró a una mujer abandonada en un andén. Acto seguido, se contactó con las autoridades para informar el caso y llevar a cabo los protocolos correspondientes, además de llevarla a un centro médico en Chapinero.

En el video se muestra que un carro rojo se parquea en el lugar junto con la mujer. El conductor la bajó y la dejó tendida en la vía, para luego salir de la escena. Un hombre que iba a ingresar a un parqueadero cerca al andén notó a la joven, por lo que acudió a las autoridades. El hecho tiene concertada a la población del barrio.

#OjoDeLaNoche | En la localidad de Barrios Unidos, en Bogotá, un hombre detuvo su vehículo y abandonó a una mujer de 26 años que se encontraba inconsciente. Las autoridades buscan a este conductor.



Más en https://t.co/yqNEZK7rZ3 pic.twitter.com/6Oj6SKPAy5 — Noticias Caracol (@NoticiasCaracol) February 6, 2023

Dos días después y de manera anónima, la joven le dio detalles a Noticias Caracol sobre la situación. En primer lugar, indicó que fue drogada, robada y posteriormente abandonada.

En su relato, afirmó que inicialmente ella abordó un taxi cerca a la zona de Lourdes, pero que tuvo un altercado con este. “Le di la dirección para mi casa (ubicada en el centro de la capital) y el taxi empezó a perderme, empezó a dar vueltas, yo no reconocí la zona”, señaló la víctima al recordar que se sintió perseguida en ese momento, “iba en ese momento hablando por celular con un amigo y le dije ‘me están persiguiendo’”.

La respuesta del conductor del taxi, según lo expuesto por la joven de 26 años, fue bajarla del vehículo al afirmar que estaba bajo los efectos del alcohol: “Me había tomado una o dos cervezas y estaba por esa zona, normalmente, ando en esa zona porque trabajo por ahí. Lo último fue que le escribí a mi compañero: ‘mira, me están perdiendo’, empecé a discutir con el taxista, el taxista, me decía: ‘no es que usted está muy tomada, usted está borracha, usted no sabe ni para dónde va’, yo le dije: ‘no estoy borracha, no estoy tomada’ y él me baja del taxi. El señor para en una zona que no conozco porque estaba perdida”.

Momento en el que el taxista baja a la mujer en un sitio desconocido para ella. - Foto: Noticias Caracol

Luego, ella recuerda que apareció en ese sector desconocido un carro rojo, el cual le ofreció socorro. La víctima se montó al automóvil, dado que el conductor se preocupó por ella y le sostuvo que no pasaría nada grave. Sin embargo, desde ese punto ella no recuerda nada y tampoco tiene la razón de por qué amaneció con rasguños en la mano, un golpe en la zona del pecho y lesiones en la cadera. Además, indicó que se despertó sin sus pertenencias, las cuales eran una maleta, chaqueta, sus documentos y un celular.

“No me acuerdo de nada, no me acuerdo de la persona, de verdad, perdí el conocimiento totalmente. Reaccioné, ya fue estando en el hospital y fue un choque porque no me acordaba como había llegado”, sostuvo al mencionar que se encuentra a la espera de los resultados de los exámenes médicos, para confirmar si se le fue suministrada alguna sustancia.

El lugar de los hechos de la mujer abandonada. - Foto: Google Maps

Por otro lado, comentó que no fue víctima de abuso sexual: “Solo fue el robo. Seguramente me golpearon, no sé si en medio de eso reaccioné de alguna forma, pero solo me robaron, pues me quitaron todo que son documentos, celular, la maleta, hasta la chaqueta”.

CAI de Lourdes. - Foto: Policía Nacional de Colombia

La víctima le concedió la entrevista al noticiero debido a que quiere mantenerse en el anonimato, debido a que presentó la denuncia ante las autoridades por lo ocurrido, por lo que su identidad estaría en peligro al revelarse. Luego de despertar en un centro médico, se acercó al CAI de Lourdes y al de Marly (dos lugares que recuerda haber estado), pero en ninguno de los dos lugares le dieron información.

Por su parte, las autoridades ya están informadas del suceso y se encuentran en el proceso respectivo para dar con los responsables de este caso.