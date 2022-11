Juan Diego Alvira no se aguantó y le chismoseó el Instagram a Vivian Polanía, jueza que salió semidesnuda en plena audiencia

Vivian Polanía, que se desempeña actualmente como jueza en Cúcuta (Norte de Santander), se convirtió esta semana en tendencia en las diferentes redes sociales debido a que apareció semidesnuda en medio de una audiencia, la cual se estaba adelantando por Zoom.

Adicionalmente, la funcionaria judicial fue captada acostada en una cama y fumando durante la diligencia. Asimismo, en las imágenes se puede observar que bosteza en repetidas oportunidades mientras le da la palabra a los demás asistentes de la videollamada.

“Señora juez, tiene la cámara prendida”, manifestó una de las personas presentes en la reunión virtual, por lo cual la abogada cucuteña apagó el dispositivo de manera inmediata.

Juan Diego Alvira, director general de la unidad de video de SEMANA, no dejó pasar por alto este acontecimiento y habló con algunos ciudadanos con respecto al comportamiento de la jueza durante la mencionada audiencia.

El periodista, de igual manera, aprovechó la coyuntura para mirar las redes sociales de Polanía y revisó su cuenta personal de Instagram, donde comparte constantemente algunas fotografías ligera de ropa.

“Estaba revisando, y descubrí que ella es la famosa ‘sexy juez’. Es una mujer realmente sexy y ella misma se encarga de exhibir en su cuenta de Instagram este tipo de fotografías, que para algunos pueden ser improcedentes por tratarse de una jueza”, manifestó inicialmente.

Luego, enfatizó que este tipo de actos no pueden pasar en la justicia colombiana y precisó: “Todos tenemos derecho hacer lo que se nos dé la gana en nuestra vida privada, pero el problema es que ella estaba en medio de una audiencia. Además, encendió la polémica sobre si estas diligencias deben hacerse virtuales”.

Alvira reiteró finalmente en SEMANA que la jueza nortesantandereana es una mujer bastante hermosa, pero puntualizó que se equivocó al no realizar de manera adecuada su trabajo y dirigir una audiencia en ropa interior.

Tras la viralización que tuvo el video en las redes sociales, la Comisión Nacional de Disciplina Judicial pidió abrir una investigación disciplinaria en contra de la abogada, puesto que habría cometido algunas faltas.

“La CNDJ remite reportes de prensa relacionados con la presunta incursión en faltas disciplinarias por parte Vívian Polanía, juez penal municipal con Funciones de Control de Garantías de Cúcuta, con ocasión al contexto en el que desarrolló una audiencia virtual”, indicó la entidad.

Cabe recordar que Vivian Polanía habló hace unos años con Vicky en Semana, y manifestó que cada quien era sexy a su manera. Además, aseguró que siempre le han gustado los tatuajes y los piercings.

“Cuando llegué a Cúcuta yo me ponía shorts y camisetas, así es el look que más me gusta. Posteriormente yo conozco el CrossFit y practicándolo el cuerpo cogió otra forma. La gente que me quería me decía: ‘Doctora, que sus fotos’. Quú pena con ustedes. Lo intenté, de verdad, comprándome vestidos acorde a lo que la gente quería en palacio, pero no resistí”, explicó en aquel momento.

La jueza también aclaró en el diálogo con este medio que su única fuente de ingreso es su salario como funcionaria de la República, y enfatizó que no ha recibido dinero de nadie.