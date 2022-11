Problemas para Vivían Polanía, la jueza que apareció fumando y medio desnuda en plena audiencia; Comisión pide investigación disciplinaria

La Comisión Nacional de Disciplina Judicial remitió el caso de la jueza de control de garantías de Cúcuta, Vivían Polanía, quien recientemente fue captada en medio de una audiencia que presidía fumando y medio desnuda mientras estaba acostada en una cama. La funcionaria judicial se frota los ojos y bosteza en repetidas oportunidades cuando le da la palabra a los otros sujetos procesales.

La grabación, que tiene una duración de 33 segundos, fue remitida por la Comisión a la Seccional de Disciplina Judicial de Norte de Santander con el fin de que defina si Polanía incurrió incursión en faltas disciplinarias en el marco de la audiencia virtual. Igualmente, se anexaron los reportes de los medios de comunicación y redes sociales que reseñaron el bochornoso caso.

Durante varios segundos la jueza apareció en cámara con una actitud bastante displicente, hasta que el delegado de la Procuraduría General le advierte que tiene la cámara encendida. Poco o nada se sabe del contexto de la diligencia judicial ni si las personas que estaban presentes en la audiencia le hicieron un llamado de atención por su actitud y aptitud ante la misma.

No es la primera vez que la jueza Polanía es noticia por su actuar dentro de una audiencia. En septiembre pasado, el abogado penalista Marlon Díaz fue interrumpido mientras cuestionaba la posición de la Fiscalía General frente al descubrimiento probatorio en un proceso: “Doctor mire, doctor qué pena con todo respeto, pero esto es un estrado judicial y no es la academia, entonces lleva diez minutos hablando y no ha dicho nada”.

La jueza, bastante disgustada, le pidió al jurista: “a mí no me dé clases de Derecho Humanitario ni Derecho Internacional Humanitario porque acá todos somos abogados”. Mientras el abogado le replicaba y pedía respeto la jueza le repetía “al punto, al punto, concrete”. Frente a esto Díaz aseguró que él había escuchado respetuosamente la intervención de la Fiscalía General, por lo que pedía que lo dejara hablar.

“Claro que si doctor, pero con argumentos, no con clases. Yo soy la directora del proceso, sea concreto en su petición y punto”. Frente a esto, el abogado penalista le otorgó poder a Fabio Humar para que presentara la respectiva queja, la cual fue coadyuvada por varios defensores y el Colegio de Abogados Penalistas que rechazaron el trato dado por la jueza. “Creo en la majestad de la justicia, por eso siempre respeto a todos los intervinientes en un proceso penal y es lo que enseño a mis alumnos. Este es un episodio que no puede ser permitido, debe tramitarse una investigación disciplinaria”.

Publicaciones en redes sociales

La jueza también ha aparecido en varias publicaciones de prensa, e incluso fue la portada de un diario popular este año, pero no por sus fallos judiciales sino por las fotos que publica constantemente en sus redes sociales. Hecho por el cual fue catalogada por dicha publicación como la “jueza más sexy del país”. En el artículo -que fue compartido por Polanía en su cuenta de Instagram- se señala que “Vivian Polanía pone a temblar a más de uno en los estrados judiciales con sus decisiones y en las redes sociales con sus fotos”. El artículo era de dos páginas, algo notable para este tipo de publicaciones.

Otros medios de comunicación también se han tomado el tiempo, y el espacio, para alabar el cuerpo de la jueza y sus rutinas de ejercicio, ya que ella misma se presenta como una jueza fitness que promueve la comida saludable y la actividad física. Es por eso, que cuando se pone su nombre en Google, aparecen más publicaciones relacionadas con estas fotografías que con sus decisiones en Derecho.