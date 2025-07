Jueza avaló declaración del senador Iván Cepeda contra Álvaro Uribe: “No se evidencia interés en querer perjudicarlo”

“Las marcadas rivalidades políticas que han sido características en la vida del declarante (Iván Cepeda) y el acusado (Álvaro Uribe Vélez) no se evidencia interés en querer perjudicarlo, faltar a la verdad o exagerar los hechos”.

Para la jueza, la declaración de Deyanira Gómez ha sido coherente durante estos últimos siete años. “No se encuentra interés malsano en incriminar falsamente al acá imputado, al que no conoce y tampoco había tenido relación previa”.

“Juan Guillermo me llamó un día y me dijo que había una situación bastante importante y que necesitaba registrar para él quedar con pruebas. Le dije que qué estaba pasando. Él me dijo que estaba siendo solicitado por parte de un abogado que se presentó como el abogado del señor Álvaro Uribe Vélez, que debía hablar con él y que él necesitaba tener cómo soportar lo que se iba a hablar en esa reunión, tener como una grabación. Yo le dije que iba a buscar con qué podía hacer la grabación”, dijo durante la diligencia, que duró 9 horas.