Katherine Miranda incumplirá una promesa económica que hizo para reelegirse en la Cámara, ¿por qué?

Ustedes me conocen y conocen mi trabajo, aquí no hay propuestas vacías.



Por 3 años consecutivos dentro de top de los mejores congresistas del país.



Autora de proyectos:



- eliminación 4x1000

- acoso sexual

- reforma policía



Me honraría estar dentro de sus opciones 🙏🏻 🌻101 pic.twitter.com/t9YnXk7eLn