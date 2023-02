La advertencia del expresidente Duque tras cifras de erradicación: “Colombia va camino a las 300.000 hectáreas de coca este año”

En el primer balance oficial de la seguridad en Colombia, el Ministerio de Defensa reveló las cifras en las que es evidente la disminución de los operativos de erradicación de cultivos de coca en el territorio nacional.

Las cifras oficiales resaltan que en enero el número de hectáreas erradicadas fue de “cero”. Una disminución considerable si se tiene en cuenta que en enero de 2022 se erradicaron 2.982 hectáreas.

En el informe también se revela que desde el 2021 se ha presentado una notable reducción en la erradicación manual de estos cultivos.

En el 2020 se presentó un récord con 130.142 hectáreas; sin embargo, en el 2021 la cifra bajó a 103.257 y en el 2022 a 68.893, hasta llegar al 0 en enero de 2023.

Tras el informe de erradicación del Ministerio de Defensa, el expresidente Iván Duque advirtió que si la tendencia se mantiene, Colombia tendrá 300.000 hectáreas (referecia) - Foto: León Darío Peláez

Frente a las cifras de erradicación, el expresidente Iván Duque se refirió y fue enfático en que si la tendencia “cero” se mantiene, Colombia va camino a las 300.000 hectáreas este año.

“Si este primer trimestre del año 2023 mantiene la pauta que se presentó en enero, pues eso sencillamente quiere decir que Colombia va en la ruta acelerada de llegar a más de 300.000 hectáreas”, dijo el exmandatario en entrevista con El Tiempo.

El Gobierno asegura que las cero hectáreas erradicadas en enero se deben a que el Ministerio de Justicia está adelantando la reformulación de la política de erradicación en el país, situación que explicaría la reducción significativa de los operativos.

Al respecto, el director de la Policía, el general Henry Sanabria, explicó que en el mes de enero no se llevaron a cabo las labores porque se encontraban en la etapa de planeación.

“En este caso, como tuvimos la necesidad de contratar porque no tuvimos vigencias futuras para garantizar la presencia de erradicadores, en el mes de enero de este año no hubo erradicación, la Policía Nacional no erradicó en enero, erradicamos en febrero y ya llevamos 413 hectáreas erradicadas”, explicó el general Sanabria el pasado miércoles.

Para Iván Duque, el tema del narcotráfico va de la mano con el tema de la paz, porque “a más coca, menos paz; a más coca, más inseguridad" (referencia) - Foto: Carlos Julio Martínez / SEMANA

Pese a que no se han llevado a cabo la erradicación, por su parte, el general Tito Castellanos, jefe nacional del servicio de Policía, aseguró que los operativos no habían cesado. “Tenemos 204.000 hectáreas detectadas, 22 departamentos de los 32 con cultivos de coca”.

Sin embargo, para el expresidente Duque, las cifras del Ministerio de Defensa representan un panorama “grave”, ya que “los principales indicadores de medición sobre la reducción de cultivos se adelantan en los primeros tres meses del año, así es como lo hace el Simci, es la base de trabajo en Estados Unidos, en Naciones Unidas.

Si este primer trimestre del año 2023 mantiene la pauta que se presentó en enero, pues Colombia va en la ruta de llegar a más de 300.000 hectáreas”, recalcó.

El exmandatario hizo una comparación frente a la lucha contra cultivos ilícitos en durante su gestión y aseguró que “Colombia logró parar entre 2018 y 2022 el crecimiento exponencial de los cultivos ilícitos, aumentamos los grupos manuales de erradicación, aumentamos las cifras de interdicción llegando a los máximos históricos.

Además, con una gran cooperación internacional destruimos miles de laboratorios; si se suspenden los grupos de erradicación, si se reduce la dinámica de erradicación y si pasa lo que se acaba de señalar”.

“Si este primer trimestre mantiene la pauta que se presentó en enero, Colombia va en la ruta acelerada de llegar a más de 300.000 hectáreas”, aseguró Iván Duque (referencia) - Foto: Ejército Nacional

Para Iván Duque, el tema del narcotráfico va de la mano con el tema de la paz, porque “a más coca, menos paz; a más coca, más inseguridad; a más coca, más asesinatos de líderes sociales; a más coca, más asesinato de líderes ambientalistas. Esta situación pone en serio riesgo la seguridad nacional”.

“La labor de enfrentar el narcotráfico requiere el constante trabajo de la Fuerza Pública, en la erradicación manual y también en la interdicción, en la presencia y el control territorial. Lo clave es entender que el narcotráfico es un enemigo de la institucionalidad de Colombia, el narcotráfico es un enemigo de la paz”, finalizó diciendo.