La camioneta oficial asignada a la vicecanciller Laura Gil invadió carril de TransMilenio. El hecho causó indignación en redes; el Gobierno Petro dijo esto

Varios usuarios de las redes sociales denunciaron este fin de semana que uno de los conductores del Ministerio de Relaciones Exteriores cometió una infracción de tránsito, pues se observa cómo el vehículo estuvo rodando sobre el carril exclusivo de TransMilenio.

Ante el hecho, el Ministerio de Relaciones Exteriores emitió un comunicado en el que explicó que, “a través de denuncias de la ciudadanía realizadas por redes sociales, sobre una infracción de tránsito cometida por uno de los conductores de la entidad”.

El vehículo de placas diplomáticas D CO-015, el cual dijo, fue asignado al despacho del Viceministerio de Asuntos Multilaterales, como se observa en las imágenes de los denunciantes, circuló en el carril exclusivo de TransMilenio en Bogotá la tarde del sábado 22 de octubre.

“Tanto el ministerio como el despacho de la viceministra Laura Gil aclaran que, en el momento de la infracción, la alta funcionaria no se encontraba dentro del vehículo y, por lo tanto, desconocía la situación generada el día de ayer”, agregó.

Por tal motivo, la oficina de control disciplinario interno de la Cancillería inició una investigación de lo sucedido.

Señora vicecanciller @Lauraggils Me informan fuentes serias que este carro está asignado a su despacho.

¿Se desplazaba usted en ese vehículo por el carril prohibido de @TransMilenio ?@SectorMovilidad pic.twitter.com/8CIaLUH2vp — Melquisedec Torres (@Melquisedec70) October 23, 2022

“La entidad rechaza por completo cualquier tipo de infracción cometida con los vehículos diplomáticos, los cuales bajo ninguna circunstancia están exentos de cumplir la ley”, puntualizó.

Nunca conmigo adentro. Mandaré investigar la situación. Gcs por la información. https://t.co/h1jdKGNM4G — Laura Gil (@Lauraggils) October 23, 2022

Grave accidente en la Avenida Boyacá, en Bogotá: un fallecido

Un peatón murió tras ser atropellado por un motociclista durante la mañana de este sábado (22 de octubre), en la Avenida Boyacá, a la altura de la calle 152, sentido norte-sur, en Bogotá.

Debido al accidente debieron cerrar por unas horas la calzada de la Avenida Boyacá y desviar los vehículos, mientras las autoridades llevaban a cabo el levantamiento del cuerpo.

Sin embargo, sobre las 11:00 a. m., desde la cuenta en Twitter de Bogotá Tránsito anunciaron que habían finalizado las labores de levantamiento del cuerpo, así como la investigación por parte de criminalística.

[11:00 a.m.] #AEstaHora finalizan las labores de investigación por parte de criminalística y se habilita la movilidad de la Av. Boyacá con calle 138.@SectorMovilidad y @BogotaTransito lamentan este siniestro vial y se solidarizan con los familiares de la persona fallecida. https://t.co/HhGn57mApb pic.twitter.com/EW69PRAhuo — Bogotá Tránsito (@BogotaTransito) October 22, 2022

Posteriormente, habilitaron nuevamente la vía y desde Movilidad y Bogotá Tránsito se solidarizaron con la familia de la persona fallecida.

“@SectorMovilidad y @BogotaTransito lamentan este siniestro vial y se solidarizan con los familiares de la persona fallecida”, indicaron puntualmente.

Desde la cuenta, Bogotá Tránsito también anunció otros accidentes que se han registrado esta mañana de sábado en varias zonas de la capital.

Impactante relato del ayudante del bus que se accidentó y dejó 20 muertos en Nariño

Conmoción en el país por el accidente de tránsito que se registró el sábado 15 de octubre en horas de la madrugada, en la vía Panamericana entre Pasto y Mojarras. Allí, un bus intermunicipal al parecer perdió el control, dejando como saldo 20 personas muertas y 15 más heridas, las cuales fueron trasladadas a centros asistenciales de la zona.

SEMANA logró hablar con Diego Torisca, de 39 años de edad, ayudante del conductor del bus intermunicipal, quien también iba en el vehículo. Relató los angustiosos momentos que vivió en el accidente, en el cual, según detalló desde el hospital en donde está siendo atendido, salió expulsado por una ventana cayendo a un barranco sin conocimiento.

“Yo salí expulsado del bus y como ahí hay una baranda, cuando caigo sobre esa baranda que tiene el bus, ahí salgo expulsado del bus por la ventana y ahí quedé en un hueco con matorrales y ahí caigo herido”, sostuvo el ayudante.

Y agregó en su relato con SEMANA: “Yo no recuerdo nada, no recuerdo nada, desperté, fue en el hospital y abro los ojos y yo ya estaba en el hospital y fue gracias a un compañero que me vio y me trajo al hospital”.

El sobreviviente al accidente señaló que pudo salvarse, ya que se encontraba en una zona del bus en el que había camarotes en la parte de atrás. Señaló que si estuviera en otra zona del bus, su destino hubiera sido distinto, al manifestar “es un milagro que esté vivo”.