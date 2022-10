Video: impresionante accidente, carro perdió el control y dio varias vueltas en el aire

Un accidente de película tuvo lugar el sábado 22 de octubre en la ciudad de Asunción, en Paraguay, donde un vehículo se salió de control, dio tres vueltas en el aire y se estrelló contra la pared de una vivienda.

Los hechos ocurrieron sobre las 7 de la mañana en la calle Teniente Blas Garay, Cañada del Carmen, en el barrio San Vicente, de Asunción.

Un joven de 30 años que conducía el automóvil se salió de control, dio tres vueltas en el aire y por poco se lleva a una persona que estaba pasando por el lugar.

En el video filmado por una cámara de seguridad se puede ver el momento en el que el carro gira en el aire y cómo la transeúnte logra escapar del choque y la inminente muerte.

🔸 Así se produjo el accidente de tránsito en el barrio San Vicente de Asunción.



De acuerdo con la información entregada por el conductor a las autoridades, se encontraba transitando tranquilamente por la vía cuando de repente perdió el control al intentar esquivar otro carro que salió a su paso.

De acuerdo con la información entregada por el conductor a las autoridades, se encontraba transitando tranquilamente por la vía cuando de repente perdió el control al intentar esquivar otro carro que salió a su paso.

En ese momento, salió “volando” por los aires, giró tres veces y chocó contra una pared. Por fortuna, el conductor no tuvo ninguna afectación de gravedad, pero fue trasladado a un centro médico por las heridas leves que le produjo en impacto.

El hecho dejó varios árboles derribados, daños materiales a las afueras de la casa con la que chocó y claro el vehículo.

Grave accidente en la Avenida Boyacá, en Bogotá: un fallecido

Un peatón murió tras ser atropellado por un motociclista durante la mañana de este sábado (22 de octubre), en la Avenida Boyacá, a la altura de la calle 152, sentido norte-sur, en Bogotá.

Debido al accidente debieron cerrar por unas horas la calzada de la Avenida Boyacá y desviar los vehículos, mientras las autoridades llevaban a cabo el levantamiento del cuerpo.

Sin embargo, sobre las 11:00 a. m., desde la cuenta en Twitter de Bogotá Tránsito anunciaron que habían finalizado las labores de levantamiento del cuerpo, así como la investigación por parte de criminalística.

[11:00 a.m.] #AEstaHora finalizan las labores de investigación por parte de criminalística y se habilita la movilidad de la Av. Boyacá con calle 138.@SectorMovilidad y @BogotaTransito lamentan este siniestro vial y se solidarizan con los familiares de la persona fallecida. https://t.co/HhGn57mApb pic.twitter.com/EW69PRAhuo — Bogotá Tránsito (@BogotaTransito) October 22, 2022

Posteriormente, habilitaron nuevamente la vía y desde Movilidad y Bogotá Tránsito se solidarizaron con la familia de la persona fallecida.

“@SectorMovilidad y @BogotaTransito lamentan este siniestro vial y se solidarizan con los familiares de la persona fallecida”, indicaron puntualmente.

Desde la cuenta, Bogotá Tránsito también anunció otros accidentes que se han registrado esta mañana de sábado en varias zonas de la capital.

Impactante relato del ayudante del bus que se accidentó y dejó 20 muertos en Nariño

Conmoción en el país por el accidente de tránsito que se registró el sábado 15 de octubre en horas de la madrugada, en la vía Panamericana entre Pasto y Mojarras. Allí, un bus intermunicipal al parecer perdió el control, dejando como saldo 20 personas muertas y 15 más heridas, las cuales fueron trasladadas a centros asistenciales de la zona.

SEMANA logró hablar con Diego Torisca, de 39 años de edad, ayudante del conductor del bus intermunicipal, quien también iba en el vehículo. Relató los angustiosos momentos que vivió en el accidente, en el cual, según detalló desde el hospital en donde está siendo atendido, salió expulsado por una ventana cayendo a un barranco sin conocimiento.

“Yo salí expulsado del bus y como ahí hay una baranda, cuando caigo sobre esa baranda que tiene el bus, ahí salgo expulsado del bus por la ventana y ahí quedé en un hueco con matorrales y ahí caigo herido”, sostuvo el ayudante.

Y agregó en su relato con SEMANA: “Yo no recuerdo nada, no recuerdo nada, desperté, fue en el hospital y abro los ojos y yo ya estaba en el hospital y fue gracias a un compañero que me vio y me trajo al hospital”.

El sobreviviente al accidente señaló que pudo salvarse, ya que se encontraba en una zona del bus en el que había camarotes en la parte de atrás. Señaló que si estuviera en otra zona del bus, su destino hubiera sido distinto, al manifestar “es un milagro que esté vivo”.