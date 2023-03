La carrera contra el tiempo de Thomas, el niño de 10 años que necesita un tratamiento contra el cáncer en Europa

La vida de Thomas Bernal está en grave riesgo. Necesita de una gran cantidad de dinero para un tratamiento en Europa, esto después de que no recibiera el aval de los médicos colombianos para poder hacer el procedimiento en Estados Unidos de manera gratuita.

“Thomas tiene 10 años, es un niño muy inteligente, ama a los dinosaurios y a los animales”, explica Natalia Vega, madre del menor, pero Thomas también tiene un cáncer que le arrebata la vida rápidamente. Es paciente de leucemia tipo B, enfermedad por la cual fue desahuciado por la Fundación Homi en Colombia.

Los padres de Thomas ya no saben que más hacer, pues según los médicos del país ya no hay manera de ayudarlo, sin embargo, hay una última esperanza, el Hospital Joan de Deu en Barcelona, España. Este centro médico se encarga de tratar a niños y adolescentes con cáncer, muchos de ellos, como el joven colombiano, en estado terminal. El problema es que este procedimiento es extremadamente caro.

Dicen que no ven la razón, que no hay nada que hacer y así le arrebatan a Thomas la oportunidad de curarse y vivir la vida feliz que merece. La familia está en una carrera contra el tiempo, pues la última quimioterapia del niño fue el 15 de diciembre, tres meses en los que la enfermedad ha seguido avanzando. Por eso, la familia de Thomas eligió pedir ayuda, primero para recolectar los 600.000 euros (alrededor de 3 mil millones de pesos) que necesitan para costear todo el tratamiento de inmunoterapia.

Thomas Bernal Vega espera poder recibir la ayuda de los colombianos para poder tener el tratamiento que necesita. - Foto: Foto suministrada por la familia

En este momento están esperando el resultado de una tutela impuesta en contra de la EPS Famisanar para que esta costee el tratamiento de Thomas, y cuentan con que la difusión del caso logre que Homi recomiende al pequeño de 10 años al hospital español.

La primera esperanza era que el menor era poder remitido al Hospital St. Jude en Memphis, Tenesse, Estados Unidos, donde el tratamiento era gratuito, pero por cuenta de que no pudieron recibir una certificación de remisión de parte de los médicos colombianos, esta posibilidad se terminó esfumando y ahora la única posibilidad, aparte de la demanda con la EPS, es poder conseguir el dinero del tratamiento.

Al no contar con el tratamiento necesario, la enfermedad de Thomas sólo progresa con el pasar de las horas, ya que su última quimioterapia fue el 15 de diciembre. “Lo único que quiero es que sea feliz y que esté con su familia y como mamá es algo con lo que no me voy a rendir”, cuenta la madre del menor entre lágrimas, al revelar que desde hace cinco días había un 33 % de blastos en la sangre y hoy está en un 80 %.

Actualmente la familia tiene demandada a la EPS Famisanar para que ellos puedan costear el tratamiento. - Foto: Guillermo Torres

La historia de Thomas

Thomas Felipe Bernal Vega siempre fue un niño sano, de acuerdo con su madre, “nunca tuvo que estar hospitalizado y comía bien, pero de un momento a otro, después de la pandemia, todo cambió”. Después de la pandemia empezó a tener problemas de salud, se sentía mal y sus síntomas empezaron a empeorar. Los padres de Thomas jamás esperaron el diagnóstico, leucemia, cáncer.

A Thomas nunca le dijeron que tenía cáncer, pues el asociaba esto con la muerte. Le decían que tenía leucemia, sin ahondar más, no querían que él perdiera la esperanza. Sin embargo, cuando les tocó enfrentarse al sistema de salud colombiano por una recomendación tuvieron que decirle, y explicarle que ahora más que nunca había que luchar.

Cambiaron la manera de tratar el caso, recurrieron a medios de comunicación y a la vida pública con la esperanza de que la vida de su pequeño hijo se salve. Thomas, solo tiene diez años y le encanta leer. Es un niño que tuvo que dejar el colegio y a todos sus amigos para luchar contra su enfermedad. Se ha vuelto tímido, no le gusta salir ni hablar, y prefiere mantenerse alejado de los focos, y aun así está dispuesto a hacerlo por una sola oportunidad.

El tratamiento que necesita Thomas cuesta alrededor de 600.000 euros. - Foto: Getty Images

Su madre también cuenta la relación que tiene Thomas con su pequeña hermana. “Ama a su hermana Antonella y tiene 20 meses y siempre me dice que quiere estar sano para poder verla crecer”, dice Natalia, mamá del menor. “Es muy amigable, pero con todo lo de la enfermedad ha dejado de ir al colegio y dejado de ir al parque a jugar”.

Durante la carrera contra el tiempo que vive Thomas, Natalia y toda su familia, han recibido el apoyo de distintos medios de comunicación y de varios artistas que les han extendido la mano, incluso haciendo una Teletón a través de redes sociales para poder acercarse a la cantidad de dinero necesaria para poder llevar al menor a su tratamiento en España.

Aun así, Thomas prefiere no tener que exponerse, es alguien tímido y prefiere que la gente no lo vea en ese estado a pesar de las luces y las cámaras que lo siguen, a la espera de poder reunir la millonaria cantidad para poder darle una esperanza a su hijo y poder terminar la pesadilla que vive el menor y su familia.

Para más información puedes visitar la cuenta de Instagram @todosporthomas y enterarte cómo donar. Nequi: 3142842157 - Cuenta Davivienda: 046200741273