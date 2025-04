“La Corte Constitucional no puede permitirse tener un magistrado con reparos, como Vladimir Fernández”

No cesa la tormenta que azota a la Corte Constitucional, luego de que Sandra Ortiz confesara a la Fiscalía que le pagó 3.000 millones de pesos al entonces presidente del Senado Iván Name para agilizar la elección del magistrado Vladimir Fernández, en octubre de 2023.

Este martes, la Corte emitió un comunicado, calificado de “tibio” entre varios sectores jurídicos, donde simplemente dijo: “La Corte Constitucional se permite informar a la opinión pública que no es la autoridad competente para surtir actuaciones de investigación o de intervención en relación con los hechos a que se han referido recientemente algunos medios de comunicación”.

Además, agregó: “La Corte no puede permitirse tener en su seno un magistrado con reparos, porque un requisito esencial de quien ejerce esa investidura es el buen crédito, concepto que no hace relación a la presunción de inocencia, pues esta le asiste a todo procesado desde el principio hasta el fin de cualquier actuación penal”.

Calderón España agregó: “El buen crédito, no exige una sentencia condenatoria y en firme, sino el mantenimiento de la integridad de la Corporación por encima de los intereses personales de sus miembros. Ya es hora de empezar a retrotraer principios del pasado, que irradiaban de las instituciones, credibilidad y confianza, como en las antiguas y augustas corporaciones de la ilustración”.

SEMANA reveló en su más reciente edición las conversaciones de WhatsApp de Sandra Ortiz con Iván Name y Vladimir Fernández y que fueron entregadas a la Fiscalía. Ortiz contó que, en un desayuno con Name, el 13 de octubre de 2023, se acordó un pago al entonces presidente del Senado para que agilizara la elección de Fernández y la incluyera en el orden del día de la Plenaria del Senado, tal como ocurrió. Fernández fue elegido el 17 de octubre de 2023.

Ortiz contó que le entregó en total 3.000 millones de pesos a Name, en dos pagos, y que los recursos, según su versión, fueron entregados a Iván Leonidas Name Ramírez, conocido como ‘Yuyis’, e hijo de Name, por orden directa del senador, según señaló Ortiz en la Fiscalía.