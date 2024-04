La cumbre de altos funcionarios para atender la crisis en la salud que se vive en Colombia

El magistrado Reyes reclamó que “a mí me asombra y me asombra muchísimo las muy bajas, raquíticas, cifras de la Fiscalía. No hay un solo proceso que esté, siquiera en etapa de imputación, todas están en estado inactivo o en indagación, es decir, no hay una persona sometida a un proceso, a mí me asombra”.