La curiosa historia del policía en Santa Marta que es sensación en TikTok por cazar infractores

“El policía samario” es como se hace llamar Ricardo Andrade en redes sociales, título que lleva consigo desde hace varios años desde que pertenece a la institución de la Policía Nacional en la ciudad de Santa Marta.

Lo curioso del uniformado es que en redes sociales como TikTok causa gracia por la manera en que instruye a conductores, incluso, también se hace llamar el ‘cazainfractores’, aunque no los multa, pero sí los persigue para recordarles las normas de tránsito, una práctica que es aplaudida no solo por la Policía, sino también por la ciudadanía.

“El infractor no es un delincuente, es un ciudadano que necesita ser orientado y culturizado”, repite a diario el uniformado, quien sale todos los días en su motocicleta en compañía de otro patrullero a ejercer su labor, enseñando las normas del Código de Tránsito, la cual ha tenido algunos cambios con la reforma a la Ley 769 del 2022.

Andrade asegura que su consigna no es multar a las personas, sino “enseñarles las reglas para que no repitan el mismo error”.

Ricardo Andrade, policía TikToker. - Foto: Instagram: @elpoliciasamario_

La labor se ha hecho bastante popular en TikTok, donde cuenta con al menos 488 mil seguidores; igualmente en Instagram, red social en la que alcanza una comunidad de 123 usuarios.

El tiktoker colombiano que triunfa en las pasarelas del mundo

Jashlem, cuyo nombre real es Jean Carlo León, está triunfando en las pasarelas del mundo gracias a su popularidad en TikTok.

El cucuteño ya ha pisado las pasarelas de Milán, la capital mundial de la moda. Incluso, hace poco estuvo desfilando para la marca dsquared2, una de las más reconocidas del planeta.

En uno de sus videos explicó todo lo sucedido en la antesala a su desfile con la marca de ropa, donde sus seguidoras enloquecieron, ya que con su aguda voz y con imágenes donde aparece con poca ropa, dejó a más de una con la boca abierta.

Jean Carlo León de 23 años de edad ya desfila en las pasarelas de Milán y para grandes marcas de ropa. - Foto: TikTok @jashlem

“Siempre he dicho que tiene porte de modelo”, “Dios mío esa voz”, “un saludo de mi crush no estaría mal”, fueron algunos de los mensajes que llegaron a su perfil.

A pesar de su 1.92 metros de altura y su gran figura física, el colombiano se ha considerado tímido y por eso decidió abrir redes sociales para entablar conversaciones sin estar frente a frente.

Jashlem preparándose para el desfile de la marca de ropa Dsquared2 - Foto: TikTok @jashlem

Grabó videos con su mamá en YouTube y luego pasó a la aplicación Musical.ly en 2018, la cual posteriormente se transformó en TikTok, donde hoy suma más de 20 millones de seguidores, ya que aprovechó la pandemia para hacer contenido y así generar crecimiento en la red social donde hoy es una de las grandes estrellas de la plataforma.

En una entrevista con el medio de comunicación El Colombiano, reveló cómo TikTok lo llevó al estrellato.

“Me invitaron al Fashion Week para crear contenido y allí me vieron Dean y Dan (dueños de dsquared2), me dijeron quién era yo entonces me propusieron hacer una prueba, una caminata, y luego dijeron que listo, que al otro día estaría en el grupo de modelos que desfilaron la colección”, dijo el influenciador al diario antioqueño.

Jashlem es maquillado antes de salir a modelar la ropa de Dsquared2 en las pasarelas de Milán, Italia - Foto: TikTok @jashlem

En la misma charla contó que, debido a su físico, son pocos los que creen que su nacionalidad es colombiana. “Es poca la gente que cree que soy colombiano, me tachan de europeo o de americano”, agregó el joven talento que ahora triunfa en el mundo gracias a su popularidad en redes sociales.

Le llegó competencia a TikTok

De acuerdo con el portal Tech Crunch, Área 120, el sector de Google encargado de crear proyectos futuros, se encuentra trabajando en nuevos proyectos, con el propósito de competir con las redes sociales, especialmente TikTok e Instagram.

Se ha conocido que Google compró la aplicación Liist, la cual se caracteriza por guardar y buscar los lugares vistos en otras plataformas y que llamaron la atención a los usuarios, es decir, que se puede guardar hoteles, restaurantes, bares, entre otros.

Según Prabhakar Raghavan, vicepresidente senior de Google, Liist está siendo desarrollada para jóvenes nacidos en la década del 2000. Además, Glenn Gabe, SEO de la compañía, confirmó que la app tiene como objetivo competir con las redes sociales verticales.

Días atrás también se conoció que Google ha creado una nueva plataforma basada en inteligencia artificial, la cual puede llegar a generar música a partir de descripciones de texto.

Esta nueva herramienta será nombrada MusicLM, demostrando que la producción de la música será en alta calidad, motivo por el cual no será lanzando como un producto comercial.

La plataforma también ha sido capaz de mejorar los sistemas, tanto en calidad de sonido, así como la capacidad de adherirse a la descripción de texto indicada por los usuarios.