Mujer pasaba por un mercado de antigüedades y encontró esta valiosa reliquia de su familia

Una mujer en España se llevó la sorpresa de su vida luego de que visitara un mercado de antigüedades en compañía de su mejor amiga, sin imaginarse que en uno de los puestos se encontraba a la venta un objeto que la haría volver en el tiempo hasta sus días de niñez.

La curiosa historia fue contada en redes sociales por Eva, la mejor amiga de la protagonista de la historia. Ambas se encontraban caminando por un mercado llamado El rastro, en donde se suelen encontrar productos de segunda mano a muy buen precio.

La sorpresa llegaría cuando la mejor amiga de Eva, quien es de origen mexicano, se encuentra un cuadro en donde está retratada una parte importante de su familia, hasta ella misma aparece siendo tan solo una bebé.

La mujer se encuentra un cuadro en donde está retratada una parte importante de su familia, hasta ella misma aparece siendo tan solo una bebé. - Foto: TikTok: @eva_fm00

Esto de inmediato generó impacto en el par de amigas debido a que no encontraban una explicación a como esa fotografía había llegado hasta ahí después de tantos años.

En el video que se hizo viral en redes sociales se puede observar a la mujer completamente sorprendida, con sus manos se tapa la boca tratando de encontrar una razón lógica a lo que sus ojos estaban viendo. El video ya cuenta con más de tres millones de reproducciones y cientos de comentarios de quienes quería saber más sobre lo sucedido.

No se ha podido establecer si la mujer tomó la decisión de comprar el cuadro familiar, tampoco se sabe el precio que estaban pidiendo por el mismo. - Foto: TikTok: @eva_fm00

Por ejemplo, no se ha podido establecer si la mujer tomó la decisión de comprar el cuadro familiar, tampoco se sabe el precio que estaban pidiendo por el mismo.

“Disculpe si salgo en el cuadro ... ¿Tengo descuento? jajaja”; “¿Lo compró?”; “Me paso lo mismo, con una foto de mi hermana, el vendedor me dijo que me podía dar la foto, pero que el marco lo tenía que pagar 😂😂”; “Porfa, necesitamos la parte 2″; “¿Cómo llegó ahí? 😂😂”, fueron algunos comentarios a la publicación.

Una joven solo tiene citas con hombres que se llamen Álex y esta es la curiosa razón

Aunque suele ser un consejo para aquellos que frecuentan múltiples parejas al tiempo, o para los que se hicieron tatuajes con el nombre de su expareja, y aun así no suele ser tomado, salir solo con personas que tengan el mismo nombre es poco común y tiende a ser catalogado como “algo raro”.

En redes sociales, una joven sorprendió a sus seguidores con su confesión: “Voy a sonar loca, pero necesito compartir esto con todos ustedes porque sé que ayudará a alguien”, comenzó diciendo una reconocida artista y creadora de contenido identificada como Elle Winter, y agregó: “Solo salgo con chicos que se llaman Álex y les prometo que es el mejor truco para citas que jamás encontrarán”.

En su video, indicó que una de sus primeras relaciones fue con un joven que se llamaba Álex, a sus 17 años, indicando que luego de que terminaran cada vez que escuchaba el nombre de su ex volvía a sentirse mal; sin embargo, todo cambió cuando meses después empezó a salir con “otro Álex”.

La chica indicó que de esa forma nadie confundía los nombres de sus ex y actuales novios. - Foto: Tik Tok: @ellewintermusic

Winter recalcó que las cosas terminaron siendo “mucho más fáciles”, puesto que cuando lo presentaba a su familia y amigos, ninguno se confundía, y si tenía citas múltiples entonces los numeraba “Alex # 2″, por lo que nadie confundía el nombre del actual con el ex, lo que además le parecía práctico.

“Y luego, cuando Álex número dos y yo rompimos, empecé a usar aplicaciones de citas y pensé que debería continuar con esta tendencia de salir solo con chicos llamados Álex. No tuve que inventar apodos elaborados para estos chicos para mis amigos, solo fue Álex”, resaltó la joven en su video, al explicar el “truco de citas”, que muchos podrían estar necesitando.

Ante tal revelación, los usuarios en redes sociales comenzaron a dejar mensajes jocosos sobre la historia de la joven Winter. Algunos comentaron que también lo hacían, mientras que otros le reprocharon el que quizás estuviera dejando a un lado varias “buenas opciones”.