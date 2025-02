El criminal condenado no está en una celda. Está en una casa fiscal. Y no cualquier casa fiscal. Es un alojamiento de director de cárcel, con cama doble, mesa de trabajo y baño privado.

La intervención de Iván Cepeda

Las falsas agresiones

Este jueves se conoció una declaración que rindió el mismo Monsalve ante la unidad investigativa del Inpec en la que advierte que no hubo tal agresión, simplemente un operativo de rutina en su espacio de reclusión y que, al abrir con fuerza, la puerta terminó por golpearlo en una mano. Además, aseguró que no es cierto que sus medicamentos se perdieran.

“El día de hoy hubo un operativo como a las 8:30 a. m., escucho que golpean la puerta y, al momento que voy a abrir, la empujaron, reventando la chapa, y me pega en la mano el cabo Peña. A los 5 minutos ingresa el resto de funcionarios y hace el operativo; como revolcaron la habitación, yo no encontraba los medicamentos que me tengo que tomar a las 9:00 a. m., pero al arreglar la habitación los encontré”, dijo Monsalve.