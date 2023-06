“La Fiscalía no le obedece ni le responde a los medios”: Francisco Barbosa, en Convención Bancaria

Nada más definitivo para que los sectores que impulsan la economía hagan su tarea que la seguridad y la institucionalidad.

Por esa razón, la 57 Convención Bancaria que se realiza en Cartagena le abrió un espacio al tema, en el cual el fiscal general, Francisco Barbosa, realizó un fuerte pronunciamiento.

Entre sus frases destacadas, el directivo de la entidad de control señaló que “La Fiscalía no le obedece ni le responde a los medios”, solo le obedece a la Constitución, enfatizó.

En su intervención ante los banqueros y representantes del sector financiero del país, Barbosa manifestó que no puede entender circunstancias que se dan en Colombia. Por ejemplo, “esas propuestas alucinantes que se han hecho en los últimos días, espero que no sean reales, de que se quiere establecer, no un subsidio para que el ELN deje de delinquir, sino una vacuna contra los colombianos, para que esa vacuna se le imponga a los colombianos, de forma masiva, entregando un estímulo para la crimininalidad en diferentes territorios del país”.

Con referencia a la situación de la seguridad en el país, agregó que “los colombianos no merecen ser vacunados públicamente. Antes los vacunaban por lo menos secretamente, pero si esto se convierte en una iniciativa, y vuelvo y repito, no creo que tenga ningún asidero, pues convertiríamos a Colombia básicamente en un escenario en donde públicamente estarían vacunando a los colombianos con un estímulo a la criminalidad. Discúlpenme, es absolutamente inaceptable”.

En su alocución, el fiscal señaló que “si hay justicia, se garantiza la seguridad, que no es un factor ideológico, sino un principio y valor constitucional, para garantizar los derechos de los colombianos”.

Noticia en desarrollo...