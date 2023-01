“La JEP no está produciendo resultados”: Sigifredo López cuenta todos los fallos que ha tenido la Jurisdicción Especial para la Paz con las víctimas

El pasado viernes 20 de enero, la Sala de Reconocimiento culminó la diligencia de versión rendida por 13 exintegrantes de las Farc, frente al secuestro de los 12 diputados del Valle del Cauca y el asesinato en cautiverio de 11 de ellos, ocurrido el 18 de junio de 2007.

Sin embargo, algo que llamó la atención es que en uno de los encuentros, el cual comenzó en julio de 2022, la magistrada Julieta Lemaitre y Sigifredo López, único sobreviviente de la masacre de los diputados del Valle, protagonizaron uno de los momentos más tensos que resume, de alguna manera, las diferencias que han existido entre la Jurisdicción Especial para la Paz y algunas víctimas. Cabe mencionar que SEMANA ha venido revelando los detalles reservados de las audiencias ante la JEP.

Audiencia de falsos positivos en la JEP. - Foto: JEP

Sigifredo López estaba haciendo preguntas a los exguerrilleros sobre cómo secuestraron y asesinaron a sus compañeros. En ese momento, la Procuraduría intervino para señalar que su manera de preguntar no era adecuada porque López tiene la condición de víctima. La indignación fue tal que él le reclamó a la magistrada.

“Si no puedo ejercer mis derechos como víctima, les pido que me permitan retirarme. Aquí importa más la sensibilidad de los comparecientes (victimarios), ¡por Dios! La sensibilidad es la de las víctimas”, manifestó López.

Asimismo, el exdiputado le manifestó a SEMANA que “en ese momento no me dejaron hablar, yo estaba indagando a una guerrillera que estaba presente en la masacre, la cual estaba diciendo mentiras; esto lo evidencié cuando esa muchacha hablaba de que el grupo que llegó al momento de la masacre estuvo conversando por cerca de cinco minutos antes de que dispararan los unos con los otros”, indicó.

Además, agregó lo siguiente: “Yo estaba tratando de indagar por qué razón dispararon después de conversar y por qué razón se produce la orden de asesinato a los diputados. Antes de que llegara a mencionarlo me cortaron, me impidieron seguir”.

Ese momento entre la magistrada Julieta Lemaitre y Sigifredo López ocurrió hace seis meses. Sin embargo, antes de llevar a cabo la diligencia, López dio sus puntos de vista a través de su cuenta de Twitter, donde lanzó duros cuestionamientos.

“Después de muchos años defendiendo el acuerdo de paz, el sistema de VJRNR y todos sus mecanismos como @JEP_Colombia, y de esperar por una justicia que nunca llegó, es doloroso comprobar cada día que las víctimas no somos el centro del acuerdo”, aseveró.

Sigifredo López ante la JEP - Foto: SEMANA (tomado de audiencia de la JEP)

“La audiencia continúa luego de haber sido suspendida meses atrás; se realiza en Cali, pero a diferencia de la anterior se les impide a las víctimas asistir personalmente, solo se hace con la presencia de los victimarios. Las víctimas que viven en Cali podían haber asistido, ver el rostro de sus victimarios, como ha sucedido en otras partes del mundo. Las víctimas tienen la posibilidad de ver la cara a sus victimarios y conocer cuando narran la verdad”, le manifestó a SEMANA.

También agregó que “esto ha demorado demasiado, han pasado 21 años del secuestro, 16 años del asesinato de la masacre y 14 años años de mi liberación y nada, no conocemos la verdad. La JEP se ha limitado a primero recoger lo que investigó la Fiscalía sobre los hechos. En el transcurso de cuatro años se la ha pasado cogiendo unas versiones, mandando a los victimarios a ver qué dicen”.

“Hemos dicho en repetidas ocasiones que queremos saber cosas puntuales y eso no lo han preguntado. No tiene sentido que después de tantos años, se asista a una justicia donde varios dicen verdades a medias”, aseveró.

El exdiputado le afirmó a SEMANA que “la JEP no toma ninguna decisión de marginarlos, no ha habido verdad, no ha habido reparación, no ha habido justicia después de tantos años. Yo pienso que no tiene sentido continuar; sin embargo, eso no implica renunciar a mi derecho a conocer la verdad plena sobre los hechos”.

López también comentó en su trino que “con todo mi entusiasmo apoyé siempre a @JEP_Colombia, pero hoy como víctima y ciudadano debo decir que por su costo y exiguos resultados, es un instrumento fallido que merece una profunda revisión para que la paz y la paz total no sean otra frustración”.

No obstante, al ser consultado manifestó de acusar a la JEP de ineficiencia y un alto costo de resultados para Colombia y las víctimas. “Yo acuso a la JEP de ineficiencia, la acuso de un alto costo sin resultados para el país y para las víctimas. Está fracasando el acuerdo de paz porque sin justicia, reparación y verdad plena no hay reconciliación.

Audiencia pública de la JEP en Cartagena. - Foto: ANI

“Las víctimas hemos puesto todo, pero llega un momento que pasa lo de la magistrada, que calla a las víctimas, que se les impide conocer y preguntar. Se siguen haciendo audiencias donde se discrimina a las víctimas, donde prevalece su derecho de victimarios porque hoy gozan de las garantías”, indicó.

El exdiputado reconoció que en la actualidad hay menos muertos, pero el perdón social no se ha producido. “La JEP no está produciendo resultados”, aseveró.

Finalmente, SEMANA indagó sobre su posición a la paz total planteada por el actual Gobierno nacional a lo que indicó lo siguiente:

“Esto se ha manejado con hermetismo. Sabemos que la paz total consiste en vincular a todos los actores armados que desestabilizan la convivencia en las regiones y algunas de ellas son bandas criminales. Las disidencias de las Farc, el Ejercito de Liberación Nacional y las bandas criminales van a tener un acto de sometimiento que no conocemos”, indicó.

“Se ha escuchado que la JEP será el instrumento que van a utilizar para judicializar, eso es algo que genera alarma; no han podido con lo primero, mucho menos van a poder con las dos cosas. Los costos son enormes. Yo pienso que será necesario pensar en dejar esto en las manos de la justicia ordinaria”, aseveró.