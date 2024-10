La menor que se salvó de Brayan Campo, el confeso asesino de Sofía Delgado, reveló la forma en que escapó del hombre

Según un familiar de la primera víctima, y la cual habló en una red social, esta menor es su prima, quien al comienzo no quería decir lo que le había pasado al mediodía de ese domingo. Sin embargo, habló al siguiente día cuando avanzaba la búsqueda de Sofía, en las calles de La Victoria, de Villagorgona, corregimiento de Candelaria.

“Ella no quería decir. Ella nos contó que le iba a regalar unos collares para el perro. Ella entró. Él iba a cerrar la persiana de la puerta y fue cuando la niña alcanzó a salir. Ella nos contó y ya por allá, el lunes, cuando la niña Sofía no aparecía, ella nos contó. Llamamos a la Sijín, pusimos la denuncia. El día lunes nosotros hablamos. Pero la Policía de la Sijín, ¿por qué no actuó rápido?”, es el testimonio de la señora.