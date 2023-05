La salida de ceniza en el volcán Nevado del Ruiz puede aumentar, según el Servicio Geológico

La actividad en el Volcán Nevado del Ruiz no ha cesado desde el final del mes de marzo. El Servicio Geológico Colombiano informó que en las últimas 24 horas, continuó la actividad sísmica asociada a fracturamiento de roca al interior del edificio volcánico desde que se registró, especialmente desde el 24 de mayo en el sector nororiental del volcán, a una distancia máxima de 4 km a partir del cráter Arenas y a profundidades entre 4 y 6 km.

De acuerdo con la entidad dicha sismicidad mostró aumento en el número de sismos y en los niveles de energía sísmica respecto al día anterior, 24 de mayo. La máxima magnitud registrada fue de 1,5 ML, correspondiente al sismo de las 01:20 a.m., localizado a 3 km, hacia el nororiente en el cráter Arenas, y a una profundidad aproximada de 5 km respecto a la cima del volcán.

Al respecto de la sismicidad relacionada con el movimiento de fluidos al interior de los conductos volcánicos, informaron que se registraron niveles similares en el número de eventos y en la energía sísmica liberada con relación al 24 de mayo.

Volcán Nevado del Ruiz este 26 de mayo desde Manizales - Foto: Servicio Geológico Colombiano

De igual manera, afirmaron que algunas de las señales sísmicas estuvieron asociadas a emisiones pulsátiles de ceniza confirmadas a través de las cámaras web utilizadas para el monitoreo volcánico.

Sobre la actividad superficial, la altura máxima de la columna de gases y/o ceniza fue de 2800m medidos desde la cima del volcán, asociada a la emisión de ceniza de las 05:13 p.m. de ayer, jueves 25 de mayo. La dirección preferencial de dispersión se mantuvo principalmente hacia el nororiente del volcán, aunque esta mañana se ha observado hacia el noroccidente de este.

De igual manera, manifestaron que persisten los cambios en la desgasificación de dióxido de azufre y la salida de vapor de agua desde el cráter a la atmósfera. Debido a las condiciones atmosféricas, no se ha tenido reporte de anomalías térmicas del fondo del cráter Arenas a partir de las plataformas de monitoreo satelital.

Volcán Nevado del Ruiz en el sector de Pitayó este 26 de mayo - Foto: Servicio Geológico Colombiano

Por lo cual, la entidad insistió, una vez más, que la actividad del volcán Nevado del Ruiz sigue siendo muy inestable. Dicho esto, afirman que es posible que los niveles de actividad sísmica, así como los niveles de desgasificación o salida de ceniza, disminuyan o sean oscilatorios, en el sentido de aumentar unos días y disminuir otros.

No obstante, esto no implica que el volcán haya retornado a sus niveles normales de actividad, por lo que se recomienda no acostumbrarse a estos cambios oscilatorios de actividad y pensar que es una actividad normal del volcán.

El volcán puede hacer erupción

Por ello, reiteraron que la actividad del volcán Nevado del Ruiz continúa en nivel naranja, lo que indica que existe una probabilidad de que en días o semanas haga una erupción mayor a las que ha hecho en los últimos 10 años.

volcán Nevado del Ruiz este 24 de mayo - Foto: Servicio Geológico Colombiano

Para cambiar de nivel y retornar a nivel Amarillo se requiere un tiempo prudencial donde se puedan observar tendencias y patrones que permitan inferir la disminución de la actividad, aspectos que la actual actividad del volcán todavía no muestra.

Por esto, advirtieron que el nivel de actividad del volcán Nevado del Ruiz permanecerá en nivel naranja por varias semanas. Durante este tiempo, en caso de que se produzca una aceleración de los procesos que sugieran una erupción inminente o que se produzca la erupción en sí, el nivel de actividad se cambiará a Rojo.

Finalmente, el Servicio Geológico recomienda a la población, conservar la calma, seguir todas las instrucciones de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) y autoridades locales, y estar atenta a la información proporcionada por los organismos estatales sobre la evolución del estado del volcán.