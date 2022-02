La valla de Miguel Uribe en contra del petrismo | ¿Por qué y dónde la instaló?

En medio de la campaña al Congreso, uno de los principales elementos propagandísticos han sido la vallas. Se han generado todo tipo de polémicas, porque muchas de ellas arremeten contra sectores opositores con los que no están de acuerdo los candidatos.

Es el caso de Miguel Uribe, cabeza de lista al Senado por el Centro Democrático, quien se sumó a esta tendencia y colocó una contra el petrismo, en la que salen los rostros de varios aspirantes al Congreso de ese sector.

En la valla están los rostros de Gustavo Petro, quien aspira a la Presidencia por esa alianza de izquierda; Gustavo Bolívar, cabeza de lista del Pacto; Roy Barreras, Iván Cepeda y León Fredy Muñoz, todos aspirantes de esa coalición. Además de Piedad Córdoba, quien también buscará llegar al Senado por el Pacto, a pesar de sus investigaciones por la ‘farcpolítica’ y los escándalos que la rodean, y el senador de Comunes, Carlos Lozada.

Según le contó a SEMANA, Uribe dejará la valla –ubicada en la carrera 9 con calle 127, al norte de Bogotá– por los 19 días que quedan de campaña, antes de que se dé la votación al Congreso el próximo 13 de marzo.

“Estamos a 19 días del momento más importante de esta elección y es definir el Congreso. Determinará no solamente quién va a ser el próximo presidente, sino especialmente es el seguro de vida de la democracia y la libertad”, aseguró el candidato.

Agregó que lo que más le preocupa es que no se ha prestado suficiente atención a las elecciones al Congreso y que allí también se define el futuro del país.

“Hoy tenemos un riesgo evidente, y es la Presidencia de un candidato que destruirá la democracia y acabará con la libertad, pero gane o pierda, Gustavo Petro seguirá siendo un riesgo para el país. Si pierde, volverá a ser senador y probablemente tendrá 10, 15 o más senadores. Lo que se constituirá como un grupo que perseguirá a la Fuerza Pública, al empresario a la propiedad privada, a todo aquel que no piense como ellos”, analizó el exsecretario de Gobierno de Bogotá.

Afirmó que la valla lo que implica es una “advertencia” que busca generar conciencia sobre la necesidad de votar bien en las elecciones al Congreso.

“Yo particularmente lideraré un muro de contención en contra de ese populismo radical. Ya desenmascaré y enfrenté a Gustavo Petro cuando él era alcalde y haré lo mismo desde el Senado con él y su bancada, que a propósito, será hoy un riesgo porque promueve la violencia, reivindica las vías de hecho y pretenden promover la impunidad”, dijo.

Comentó que, además de Petro, puso el rostro de otros personajes, porque esa bancada en el Congreso pondría en riesgo la democracia y la libertad. “Van a perseguir a la Fuerza Pública, a la propiedad privada, a la prensa libre y nosotros tenemos que llamar la atención sobre la necesidad de los colombianos de salir a votar bien”, aseguró Uribe.

Por eso, invitó a los ciudadanos a que puedan votar por él al Senado el próximo 13 de marzo. “En el Centro Democrático represento la oportunidad para defender la democracia, la libertad, la libre empresa, para garantizar estabilidad y evitar que un sector que promueve la violencia, la impunidad, tenga éxito. Por eso esta es una invitación a que los colombianos me apoyen y me respalden para ser no solamente senador, sino tener la mayor votación posible para evitar que Gustavo Petro tenga una bancada significativa con la que pueda hacer ingobernable Colombia e incendiar el país”, dijo.

El candidato agregó que escogió esos rostros de los líderes del Pacto Histórico, además de otros que no mencionó allí, porque “son personas vinculadas y cercanas a procesos de narcotráfico, corrupción y violencia. Esa bancada promueve la destrucción de Colombia”.

Y sentenció: “Gane o pierda, Gustavo Petro seguirá siendo un riesgo y no solamente tenemos que derrotarlo a la Presidencia, sino garantizar que en el Congreso seamos mayoría los que creemos en la democracia y en la libertad”.