Las revelaciones más grandes que hizo Popeye sobre Pablo Escobar

Las mujeres de Escobar

La lealtad de Popeye

Muestra de eso fue el asesinato de Wendy, una expareja del capo y también del sicario. “Resulta que ella en su obsesión de vengarse del patrón por haberle hecho perder el niño, se volvió informante del bloque de búsqueda. Y el patrón, que tenía su servicio de inteligencia por todas partes, llegó a grabarle una conversación en la cual ella estaba hablando con un tipo que tenía contactos con la DEA. El patrón me llamó, me puso el casete y me dio la orden. ‘Popeye, vaya y mátela’”, relató el ex sicario.