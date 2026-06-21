“Le cumplimos al país”, ministro de Defensa da parte exitoso de la jornada electoral y hace un llamado a la tranquilidad

“Lo primero que quiero decir es que le cumplimos a Colombia, le cumplimos a la democracia. Nuestra fuerza pública cumplió con altura, con compromiso, con profesionalismo. Esa misión de proteger al pueblo colombiano durante estas elecciones, de acuerdo a lo que ha dicho el señor Procurador, son las elecciones más seguras de los últimos 30 años”. Con estas palabras, el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, dio un parte de tranquilidad al cierre de la segunda vuelta de las elecciones a la presidencia.

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Aunque se advertía que, en caso de perder las elecciones, como pasó con el candidato Iván Cepeda, según el preconteo, se iban a activar violentas protestas, pero al momento del balance solo se contaba con algunas pequeñas manifestaciones.

El ministro Sánchez reconoció la participación de los ciudadanos en medio de la tranquilidad que se dio en la jornada: “Aquí la felicitación no solamente va a esa masiva asistencia de más de 24 millones de colombianos, sino a nuestros 408 mil hombres y mujeres de la fuerza pública. A ellos toda nuestra gratitud”.

Puntos álgidos

El ministro Sánchez se refirió a las ciudades donde están preparados para responder a eventuales desordenes: “Se priorizan tres ciudades: Bogotá, Cali y Pasto. Aquí el llamado es a mantener la calma, aplicar el mensaje de cada una de las campañas, que es enfocado al respeto de la vida, de la paz y de la diferencia. Así que esperamos que todo transcurra con total normalidad”.

A su turno, el director de la Policía, general William Rincón, se sumó al balance “altamente positivo al cierre de la jornada”.

“Eso obedece no solamente a un gran esfuerzo, sino también a un trabajo de planeación que viene con anticipación, con una ruta de garantías totalmente aceptada”, agregó el general Rincón.

Pequeños brotes violentos

El director de la Policía, general William Rincón, manifestó que, aunque todo marcha de forma normal, hay pequeñas reuniones y manifestaciones, sobre las cuales pidió respeto y evitar los actos violentos.

General William Rincón, director general de la Policía. Foto: GUILLERMO TORRES-SEMANA

En su balance dijo que “el día de hoy se llevaron a cabo tres capturas por delitos electorales y un poco más de 78 capturas con diferentes hechos de afectación por otros delitos. Contarles que, al cierre de las elecciones, tuvimos unas concentraciones; en este momento estamos con 48 eventos que tienen que ver con concentraciones y tienen que ver con caravanas”.

Cali, las primeras movilizaciones

Justamente la ciudad de Cali, la de mayor respaldo electoral al candidato Iván Cepeda, cerró la jornada con disturbios: “Tenemos un aproximado de más de 250 personas que están generando algunos hechos de afectación, dañando algunas cámaras de fotomultas y atacando el Mío”.

“Ya tenemos allá nuestro Undemo dispuesta para evitar cualquier tipo de afectación y también evitar que sigan avanzando con estos hechos que lo único que generan es daños y, por supuesto, una zozobra a la comunidad. Por eso queremos también llamar y hacer un llamado a todas las comunidades, a las personas que en estos momentos tenemos que tener la mayor cordura”, afirmó el general Rincón.

El balance de las Fuerzas Militares

Por su parte, el general Hugo Alejandro López, comandante de las Fuerzas Militares, afirmó que “terminamos esta primera fase de la segunda vuelta sin novedad a las tropas, sin novedad a los más de 5.700 puestos de votación que teníamos como responsabilidad, 100.000 hombres desplegados en todo el territorio nacional para garantizar la movilidad de los colombianos y esto sucedió sin ningún inconveniente”.

General Hugo Alejandro López Barreto Comandante Fuerzas Militares Foto: Bernardo Peña/El País

El general López se refirió a pequeñas movilizaciones en Norte de Santander y un resultado operacional en Yumbo, Valle del Cauca, donde fue incautado importante material de guerra.

“Tenemos 26 fusiles, 271 proveedores, 6.223 municiones de diferentes cartuchos, 7 drones, 90 granadas para drones. Estos drones, recordarles que están utilizados y son utilizados para atacar a la fuerza pública y a la población civil”, informó el general López.