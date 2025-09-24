Le dicen a Verónica Alcocer: “¿Y saben qué es lo peor de todo? Que ella jura que baila superchévere"

Para nadie es un secreto que, si hay algo que le apasiona a la primera dama de Colombia, Verónica Alcocer, es el baile. Es por ello que suele ser normal verla ‘tirándose los prohibidos’ en diferentes lugares que visita.

De hecho, en agosto de 2022, Alcocer celebró la llegada a la Presidencia de Gustavo Petro bailando con la papayera que llevaron en ese momento a la Casa de Nariño.

En aquel entonces, la primera dama se dejó contagiar de la alegría de los músicos de Córdoba y Sucre, de donde ella es oriunda.

Y así como ese agosto de 2022, ha habido otros momentos en los que Alcocer ha dejado ver su talento con el baile, en los diferentes escenarios a los que ha llegado como primera dama.

Sin embargo, quien no parece estar de acuerdo con los bailes de Alcocer es la exembajadora de Colombia en Panamá Ángela Benedetti, quien además es hermana del ministro del Interior, Armando Benedetti.

La exfuncionaria Benedetti compartió un video a través de su cuenta en la red social X, en el que se observa a Alcocer bailando en medio de una visita a una comunidad.

Junto al video, un mensaje en el que Benedetti menciona: “¿Y saben qué es lo peor de todo? Que ella jura que baila superchévere. ¿Así o más ordinaria?”.

Así o más ordinaria ? pic.twitter.com/NincIbBejw — Angela Benedetti (@AngelaBenedet) September 24, 2025

Tras la publicación de Benedetti, los comentarios de algunos internautas no se hicieron esperar.