Le dicen a Verónica Alcocer: “¿Y saben qué es lo peor de todo? Que ella jura que baila superchévere"

La primera dama suele llevar su alegría a las comunidades que visita.

Redacción Nación
24 de septiembre de 2025, 3:20 p. m.
La primera dama Verónica Alcocer.
La primera dama, Verónica Alcocer. | Foto: Colprensa/ Mariano Vimos

Para nadie es un secreto que, si hay algo que le apasiona a la primera dama de Colombia, Verónica Alcocer, es el baile. Es por ello que suele ser normal verla ‘tirándose los prohibidos’ en diferentes lugares que visita.

Contexto: Polémica: reviven video de Verónica Alcocer bailando sobre la bandera de Colombia. Aquí están las imágenes de la indignación

De hecho, en agosto de 2022, Alcocer celebró la llegada a la Presidencia de Gustavo Petro bailando con la papayera que llevaron en ese momento a la Casa de Nariño.

En aquel entonces, la primera dama se dejó contagiar de la alegría de los músicos de Córdoba y Sucre, de donde ella es oriunda.

Y así como ese agosto de 2022, ha habido otros momentos en los que Alcocer ha dejado ver su talento con el baile, en los diferentes escenarios a los que ha llegado como primera dama.

Contexto: Se volvió viral este video de la primera dama Verónica Alcocer disfrutando el Carnaval por las calles de Barranquilla

Sin embargo, quien no parece estar de acuerdo con los bailes de Alcocer es la exembajadora de Colombia en Panamá Ángela Benedetti, quien además es hermana del ministro del Interior, Armando Benedetti.

La exfuncionaria Benedetti compartió un video a través de su cuenta en la red social X, en el que se observa a Alcocer bailando en medio de una visita a una comunidad.

Junto al video, un mensaje en el que Benedetti menciona: “¿Y saben qué es lo peor de todo? Que ella jura que baila superchévere. ¿Así o más ordinaria?”.

Tras la publicación de Benedetti, los comentarios de algunos internautas no se hicieron esperar.

“Pero al menos baila, a la mujer de Rodolfo lo único que se le vio fue cuando sacó un revólver. ¿Ya vieron por qué perdieron las elecciones?”; “Y si alguien es feliz bailando, ‘ordinario’, ¿a quién ofende? Ah, ya sé. Ofende a los envidiosos, a los amargados, a los faltos de autoestima”; “Muy ordinaria y todo, pero a la hora de darse la gran vida con el dinero de los colombianos, ahí sí es de gustos bien refinados”; “¿Y que baile bien va a hacer que el dólar, o que paguemos menos impuestos?”, comentaron algunos seguidores de Benedetti en X.

