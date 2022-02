“Le dije a Paola Ochoa que no tiene que poner un peso; ganaremos con emociones”: Rodolfo Hernández

Rodolfo Hernández se convirtió en el primer candidato en anunciar el nombre de su fórmula vicepresidencial. Se trata de la reconocida periodista Paola Ochoa, quien este lunes, después de un encuentro que se extendió durante más de una hora, tomó la decisión de saltar del periodismo a la política.

Hernández, según le contó a SEMANA, llamó por teléfono a Ochoa y le extendió una invitación a una reunión en su apartamento, ubicado en el norte de Bogotá, a las 11:30 de la mañana. Allí, después de una breve introducción, él lanzó la propuesta y ella, según contó él, quedó sorprendida.

“No fue ni tan fácil convencerla. Ella quedó, creo, como intrigada. Y como yo soy directo y no adorno las palabras”, detalló. Le pidió que en la tarde de este lunes, después de consultar el ofrecimiento con su familia, tomara una decisión y así ocurrió. De entrada, la facultó para atender conferencias de prensa y entrevistas con los medios de comunicación.

“Nos parece que Paola Ochoa es la precisa, la que estábamos buscando. Primero es periodista con notoriedad, tiene criterio. Se hizo una buena escogencia”, aseguró.

Hernández dijo que en la charla habló de cómo sería una presidencia en caso de que ganen las elecciones. “Austeridad total, cero avión, no tiene sentido tener aviones; Duque tiene seis y otro en la Vicepresidencia, además de cuatro helicópteros, 58 carros, ¿para qué tanto? Mientras tanto, la gente se muere de hambre”, reiteró.

Al exalcalde de Bucaramanga no le importa que Paola Ochoa no sea política. “No me importa, mejor. Yo tampoco soy político, soy ingeniero. El país está cansado de políticos, ya los políticos no fueron capaces. Esto ya no es con políticos, es con ciudadanos”, afirmó.

En la campaña estiman que en menos de dos semanas Rodolfo Hernández y Paola Ochoa oficializarán su candidatura ante la Registraduría. “Yo le dije: mire, no tiene que poner un peso, ni cinco centavos, vamos a ganar con emociones, no comprando votos como hacen los politiqueros que se roban todo para comprar votos, todo el mundo sabe y nadie hace nada”, anunció.

Él tiene claro que con el nombre de Paola Ochoa, además de tener a su lado a una mujer ejecutiva que conoce como pocos sobre economía, se le hace un reconocimiento al periodismo en el país. “Es una señal de que en nuestro gobierno respetaremos la libertad de prensa”, enfatizó.

Paola Ochoa es administradora de empresas de la Universidad de los Andes, con un posgrado en periodismo de la misma institución. También ha estado en la Universidad de Georgetown y en la Universidad de Massachusetts. Ha dedicado toda su carrera al periodismo. Inició su carrera en la Revista SEMANA, como redactora económica. Llegó a ser la directora de la Revista DINERO en su mejor época. Hoy es panelista de la mesa de Blu Radio y columnista de El Tiempo. Ochoa es madre de cuatro hijos.

SEMANA conoció que antes de Ochoa, Hernández le ofreció la Vicepresidencia a Arturo Calle, Mario Hernández, Beatriz Fernández y María Claudia Lacouture.