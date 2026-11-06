La reaparición de Arleth Álvarez Castillo este jueves en Bogotá, luego de que no se supiera nada de su paradero desde el pasado 22 de octubre de 2024, cuando se reportó como desaparecida y se registrara por última vez en Barranquilla.

Arleth salió de su casa y no volvió

La Fiscalía distribuyó un panfleto con el rostro de la mujer, en donde se identifica que la mujer tenía 35 años en el momento de su desaparición, y fue vista por última vez cuando salió de su apartamento del barrio Golondrinas en el barrio Alameda del Río en Barranquilla.

Cartel de búsqueda de la docente Arleth Álvarez. Foto: API

Leida Castillo, su madre, quien confirmó que ya está con ella en Bogotá, también detalló en el pasado quién era Arleth Álvarez. Según sus relatos, la mujer era una docente barranquillera que trabajaba en la Institución Educativa de Bachillerato Técnico Comercial de Sabanagrande, en el departamento de Atlántico.

“Ella (Arleth) es una docente muy querida por sus estudiantes en Sabanagrande, una mujer estudiosa, culta y dedicada por completo a la educación. Es una hija de hogar, de costumbres tranquilas, que no tenía problemas con nadie ni amenazas de ningún tipo”, dijo en su momento Leida.

Arleth Carolina Álvarez Castillo fue hallada con vida en las calles de Bogotá. Foto: Captura de Impacto News

Su madre precisó que Arleth venía atravesando por un cuadro severo de depresión y un alto nivel de estrés que afectó sensiblemente su salud mental y su estado de ánimo, antes de desaparecer, aunque no se han establecido las causas del por qué.

Sin embargo, Leida nunca perdió la esperanza y este año su historia se dio a conocer por su amor y esperanza incomparable.

Leida nunca perdió la esperanza, caminó pueblos y calles del Caribe colombiano. El intenso sol no fue obstáculo para pasar días enteros con una cartelera que mostraba el rostro de su hija preguntando a los ciudadanos si la habían visto. Así pasó los dos últimos años y este viernes, 6 de noviembre, logró lo anhelado.

Dos años después la encontró en Bogotá

Un reporte ciudadano les advirtió que habían visto a Arleth en la localidad de Teusaquillo. Leida reveló al medio Impacto News que la Administración del municipio de Malambo le ayudó para que ella pudiera comprar los tiquetes y desplazarse hasta la capital.

Y, según el relato de la madre, vivió un verdadero milagro cuando por fin halló a su hija deambulando por las calles de Bogotá. Con una evidente felicidad, la mujer se grabó cuando, luego de dos años, había reencontrado a su hija.

Luego de dos años, milagrosamente aparece en Bogotá docente reportada como desaparecida en Barranquilla