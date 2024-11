“Les estoy buscando trabajo a mis trabajadores”: Jean-Claude Bessudo

J.B.: Nadie estaba realmente advertido. Todo pasó en un abrir y cerrar de ojos. Lo que sí pasó fue que al comienzo hubo información que no fue precisa sobre lo que iba a suceder o, en el mejor de los casos, no la supimos interpretar. Nos dijeron, por ejemplo, que los cierres eran de tres meses. Y todos nos programamos con eso. Al final, fueron muchos más. Entonces estamos como en el cuento del pastorcito mentiroso: que se va a abrir en un mes, en dos... La verdad es que nadie sabe realmente qué va a pasar.

SEMANA: Usted tiene la agencia de viajes más grande del país. Pero no hay viajes desde marzo. ¿Cómo sobrevive Aviatur?

SEMANA: ¿Cómo así pastorcito mentiroso?

J.B.: Por ejemplo, en el tema del transporte. Las aerolíneas han cambiado como seis veces la fecha de iniciación de sus vuelos nacionales. Se ha dicho que se pueden vender vuelos internacionales a partir del 1 de septiembre. Pero eso no significa que la gente pueda viajar. Esa forma de hablar del Gobierno nos ha inducido a errores y nos ha hecho tomar decisiones equivocadas. Nadie sabe hoy a ciencia cierta si, por ejemplo, usted compra un vuelo a Francia, si ese país tendrá las fronteras abiertas ese día o, peor aún, en la fecha prevista para el regreso; teniendo en cuenta que todo sucederá de lo que pase en el exterior, país por país. Y en lo nacional, ciudad por ciudad o región por región. Solo se sabe que no se pueden hacer previsiones. Y así nadie va a comprar unas vacaciones y sería muy difícil vender una excursión. Habría sido bueno entender las normas del tema desde el comienzo. Porque esa vaina de que cuando suba la curva, cuando baje la curva no la entiende nadie.

“A nosotros todo el mundo nos había dicho que el turismo era el nuevo petróleo. ¡Hoy no se sabe si eso es un piropo o una desgracia!”.

SEMANA: Usted es parte de un sector que estaba creciendo mucho y al cual el Gobierno le estaba metiendo todas las apuestas. ¿Qué ha pasado con eso?

J.B.: A nosotros todo el mundo nos ha dicho que somos el nuevo petróleo. ¡Hoy no se sabe si eso es un piropo o una desgracia! Fuimos los primeros en pedir auxilios. El Gobierno nos ha dado, la verdad, gusto en todo a nuestras solicitudes gremiales, pero es un problema que va para muy largo. Escuché a la vicepresidenta de Avianca María Paula Duque decir que ve el tema para tres años. Necesitaremos para regresar a la normalidad mínimo hasta principios de 2023. Necesitamos financiación, préstamos con bajísimo interés, cogarantías para no destruir el tejido empresarial del turismo en el país. Después de este lapso podremos comenzar a pagar algo que conoceremos como ‘impuesto coronavirus’ en nuestros balances. Perderemos mucho, pero necesitamos evitar el cierre de las empresas.

SEMANA: ¿Y la salida está en los créditos?

J.B.: Hay un adagio famoso y es que solo se les presta a los ricos. Lo cierto es que las empresas que pierden dinero tendrán muchas dificultades para tener acceso a los créditos. La otra cosa que debería hacer papá gobierno es buscar medidas equitativas de ayuda a las compañías. Hay países que han pagado las nóminas casi en su totalidad, como Alemania o España; 350.000 pesos por empleado durante tres meses no resuelven el problema de largo plazo. Hay que tratar de vislumbrar el total de la película con las diferentes entidades, tanto Bancóldex como el Fondo Nacional de Garantías y el Ministerio de Hacienda. De lo contrario, se hundirán más las empresas.