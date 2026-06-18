Ley seca en Colombia por las elecciones de segunda vuelta: a qué hora inicia y termina la medida

Colombia se alista para acudir a las urnas este domingo 21 de junio en el marco de la segunda vuelta para elegir al próximo presidente.

Con el fin de garantizar que la jornada transcurra en total tranquilidad y orden, las autoridades han dispuesto la implementación de la ley seca, una medida que limita la comercialización y el consumo de alcohol en diversos puntos del país.

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La medida que acompañará la segunda vuelta presidencial

La ley seca regirá en Colombia desde las 6:00 p. m. del sábado 20 de junio y se extenderá hasta las 12:00 del mediodía del lunes 22 de junio de 2026, según las disposiciones establecidas por el Gobierno Nacional para la segunda vuelta presidencial.

La medida busca preservar el orden público y garantizar el normal desarrollo de la segunda vuelta presidencial que se llevará a cabo el domingo 21 de junio.

El Gobierno activará la ley seca como parte de las medidas para garantizar el orden durante las votaciones. Foto: Getty Images

Durante ese periodo estará prohibida la venta y el consumo de bebidas embriagantes en espacios públicos y establecimientos comerciales autorizados para su expendio, de acuerdo con las disposiciones establecidas por el Ministerio del Interior para la jornada electoral.

Horarios confirmados para la capital del país

En Bogotá, El alcalde Carlos Fernando Galán ha señalado lo que sería las medidas correspondientes. Por determinación de la Secretaría de Gobierno, los habitantes de la ciudad tendrán prohibido el consumo y expendio de licor desde el viernes 19 de junio a las 12:00 de la noche.

Esta restricción se mantendrá vigente durante todo el fin de semana electoral y finalizará oficialmente el lunes 22 de junio a las 12:00 del mediodía.

La razón de este inicio anticipado (24 horas antes que en el resto del territorio) radica en la complejidad del proceso electoral actual, buscando que toda la fuerza policial esté concentrada exclusivamente en la seguridad de las votaciones.

La Ley Seca decretada por Bogotá sigue plenamente vigente. El propio Decreto 612 de 2026 expedido ayer 16 de junio, en el parágrafo del artículo 13, faculta a alcaldes y gobernadores para ampliar las medidas cuando las condiciones de orden público así lo requieran. La decisión… pic.twitter.com/VzyAKhZp4R — Gustavo Quintero Ardila (@GAquinteroA) June 17, 2026

Multas y consecuencias por desobedecer

Ignorar estas disposiciones puede resultar costoso para los ciudadanos y dueños de negocios. Según el Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana, las sanciones económicas se calculan con base en salarios mínimos diarios.

Para este 2026, una infracción podría costarle a una persona o establecimiento entre $ 233.454 y hasta más de $ 1.800.000, dependiendo de qué tan grave sea la falta cometida. La vigilancia será estricta en todas las localidades para asegurar que se cumpla el decreto.