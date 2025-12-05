El Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam) publicó el pronóstico del clima para el fin de semana del 6 al 8 de diciembre, fechas en las que se celebra la tradicional Noche de Velitas en Colombia.

Según la entidad, se esperan lluvias dispersas en varios sectores, especialmente en horas de la tarde, mientras que en Bogotá se mantendrán condiciones secas en las mañanas y noches.

El Ideam indicó la presencia de lluvias después del mediodía en la región Andina, el oriente de la Pacífica, el sur y oriente de la región Caribe y el oriente de la Amazonía.

En Bogotá, las tardes podrían registrar precipitaciones aisladas en el norte y oriente de la ciudad, con temperaturas entre los 11 y 19 °C.

Bogotá bajo un cielo gris con niebla y mal tiempo lluvia. | Foto: Getty Images/iStockphoto

El sábado 6 de diciembre se prevé un incremento de lluvias en el oriente de la región Caribe. Los vientos alisios reducirán la probabilidad de precipitaciones en las siguientes regiones:

En la Orinoquía y Amazonía, por lo que los eventos más significativos se concentrarán en sectores del sur de La Guajira, Cesar, sur del Magdalena, Bolívar, suroccidente de Córdoba, Antioquia, Santander, Boyacá, Cundinamarca, Tolima, Caldas, Risaralda, Quindío, centro-oriente del Chocó, Valle del Cauca, Cauca, norte de Nariño, occidente de Caquetá, Putumayo, Guainía, Vaupés, Amazonas y occidente del Meta.

Mientras que en San Andrés, Providencia y Santa Catalina habrá probabilidad de lluvias ocasionales en la zona norte del archipiélago, según detalla el Ideam en su comunicado.

Para el domingo 7 de diciembre, día central de la celebración de Velitas, se anticipan lluvias más dispersas en la región Caribe y el occidente de la Pacífica.

En la región Andina podrían presentarse tormentas aisladas, mientras que en la Amazonía y Orinoquía las precipitaciones continuarían hacia el oriente.

El pronóstico incluye posibles lluvias fuertes en Magdalena, Cesar, sur de Bolívar y Córdoba, así como en amplios sectores de Antioquia, Caldas, Risaralda, sur de Santander, Boyacá, el suroriente y centro de Cundinamarca, norte de Tolima, sur y oriente del Chocó, Valle del Cauca, oriente del Cauca, Amazonas, Vaupés, Guainía, suroriente de Vichada y occidente de Caquetá, Putumayo y Meta. En San Andrés y Providencia podrían presentarse lluvias aisladas en el norte.

Finalmente, el lunes 8 de diciembre se mantendrán precipitaciones dispersas en la Orinoquía y Amazonía, con una posible disminución en el occidente de la región Andina.