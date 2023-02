“Lo que diga el Comisionado de Paz me tiene sin cuidado. Yo me entiendo con el Presidente”, el ‘sombrerazo’ del Fiscal a Danilo Rueda

Claro y sin rodeos, así se refirió el fiscal general Francisco Barbosa al comisionado de Paz, Danilo Rueda, frente a las medidas que han venido planteando en el marco de la negociación con organizaciones criminales de alto impacto y la solicitud de levantamiento de órdenes de captura de miembros de estas estructuras. “Lo que diga el Comisionado de Paz me tiene sin cuidado. Yo me entiendo con el Presidente”.

Jhon Mechas y Danilo Rueda - Foto: Pantallazo redes y foto SEMANA

Así, sin ambages, Barbosa hizo referencia a las cartas que le envió el comisionado Rueda para solicitar el levantamiento de las órdenes de captura de 20 miembros de las disidencias, tanto del denominado Estado Mayor de las Farc como de la Segunda Marquetalia. La respuesta, en ese momento, fue con una carta dirigida directamente al presidente Gustavo Petro en la que pedía claridad sobre los hombres que ya formaron parte de un proceso de paz y no tendrían derecho a estos beneficios.

Pues así como la dudas fueron planteadas en una carta al Presidente, el Fiscal deja claro que esos temas no los va a discutir con el comisionado Rueda. “Estamos esperando la respuesta del Gobierno, sobre lo que diga o no diga el Comisionado de Paz, a mí me tiene completamente sin interés. Yo no estoy haciendo interlocución con ningún comisionado, la interlocución que yo tengo en Colombia es con el señor Presidente de la República, Gustavo Petro, con él dialogo, con él converso, pero aquí funcionarios de todo nivel que dicen una cosa y dicen otra cosa”.

Y así lo ha venido haciendo, ante las dudas y diferencias que se han presentado entre el Gobierno y la Fiscalía por el tema de la paz total, específicamente, las solicitudes de levantamiento de órdenes de captura tanto de las disidencias de las Farc y de las organizaciones criminales como el Clan del Golfo, Los Pachenca, Los Costeños, entre otras, se han dado cara a cara entre Barbosa y Petro.

Por eso agregó que “lo que solicité a través de una carta al señor Presidente son requerimientos o explicaciones para proceder, en el marco de mis competencias, a tomar una decisión. Ya si el Comisionado de Paz o cualquier otro funcionario opine no es de mi interés. No voy a entrar en esas discrepancias porque entiendo que al mismo tiempo se requiere es que haya libertad para que el Presidente de la República tome las decisiones”.

Justamente, el Fiscal ha explicado e incluso comunicado al Gobierno y a la opinión pública que no hay un marco legal que permita el levantamiento de órdenes de captura de miembros disidencias que ya habían firmado el acuerdo de paz y se rearmaron, y de los hombres de organizaciones criminales de alto impacto, por eso espera la explicación o el argumento del presidente Petro para tomar las decisiones de fondo.

“Si el Presidente de la República explica los elementos constitucionales que él tiene, pues la Fiscalía tiene que ejercer sus competencias y acompañar o escuchar esos argumentos. Si tiene otros, pues nosotros haremos lo propio. Pero yo lo que quiero decir, en el marco de ese diálogo amable que tengo con el señor Presidente, es que podamos hacer avanzar este tema. Él tiene competencias para decir si abre o no abre discusiones de paz con disidentes o si opta por decir que deben ir por sometimiento, por eso creo que se debe proceder esa comunicación en los próximos días”, añadió el fiscal Barbosa.

El comisionado para la Paz, Danilo Rueda, venía haciendo acercamientos con delincuentes desde la campaña presidencial, incluso apoyado por Juan Fernando Petro, hermano del primer mandatario. Hace pocos días se supo de otro encuentro con las disidencias de las Farc. - Foto: afp

Los nueve inamovibles del Fiscal

La apuesta por la ‘paz total’ del presidente Gustavo Petro inició con una propuesta con la que, con la simple voluntad de sumarse a la negociación, los cabecillas de las organizaciones criminales más grandes y peligrosas del país quedaban libres de la persecución judicial. Pero fue el fiscal Francisco Barbosa quien hizo la advertencia y la ejecutó, no levantó las órdenes de captura contra miembros de bandas criminales por considerarla inconstitucional y reclamó el trámite de una ley de sometimiento.

La ley fue radicada finalmente la semana pasada en el Congreso y, en ese tire y afloje, se han dado acercamientos, como la reunión que se dio hoy en la mañana entre el presidente Gustavo Petro y el fiscal Francisco Barbosa, en la que hablaron del tema, y el jefe del organismo puso sobre la mesa los nueve puntos que para él resultan inamovibles sobre el sometimiento de “las organizaciones criminales de alto impacto”.

Disidencias

Justamente la suspensión de las órdenes de captura de miembros de bandas criminales es el tema más espinoso y que marca diferencias más radicales entre Petro y Barbosa. El fiscal, en lo que dijo que fue un diálogo razonable y tranquilo, fue claro en señalar que eso no se puede realizar con organizaciones que no son de carácter político como el Clan del Golfo y estructuras criminales como Los Pachenca y Los Caparros.

El fiscal contó que le fue planteada la solicitud de levantamiento de las órdenes de captura a las disidencias de las Farc entre las cuales están la Segunda Marquetalia, que firmaron el acuerdo de paz y lo incumplieron, y las comandadas por Iván Mordisco, que nunca se sentaron a la mesa de negociación.

Esta semana fue radicado en el Congreso el proyecto de ley de sometimiento o acogimiento a la justicia para organizaciones criminales. Las dudas y la desconfianza son claras. El lío, la extradición. - Foto: PRENSA SENADO

Sobre este tema, el fiscal Barbosa se manifestó respetuoso y del fuero del presidente. “Esa no es una respuesta que yo puedo dar porque no soy el presidente, es él en sus funciones constitucionales el encargado de decirle al país a qué nos estamos refiriendo. Eso nos va a servir mucho a nosotros para tomar las decisiones correspondientes para el levantamiento de las órdenes de captura”. En síntesis, será el mandatario el que diga si les reconoce o no el estatus político a las disidencias.

Lo que sí quedo claro es que el fiscal Barbosa, luego de estudiar el proyecto de ley de sometimiento, presentó nueve puntos que considera son necesarios e indispensables en el articulado. Algunos ya los contempla el articulado y hay acuerdo, pero también puso sobre la mesa la diferencias.

Bienes de los criminales

El segundo tema en el cual se mantienen las diferencias está en la entrega de bienes de parte de estas organizaciones criminales y la posibilidad, como señala la propuesta, de que se queden con el 6 % de lo obtenido de forma ilícita. Ahí el fiscal también marcó una línea roja.

Este lunes es el cónclave entre el presidente Petro y el fiscal Barbosa sobre la Ley de sometimiento - Foto: Juan Carlos Sierra-Semana/Fiscalía

“Todos los bienes que la Fiscalía ha perseguido, que ya tiene en el marco de un proceso de extinción de dominio, que ya existe una medida cautelar, no pueden ser incluidos dentro de las actas de las personas que van a aplicar a esta ley de sometimiento como bienes para reparar víctimas, porque esa tarea ya la hizo el Estado. Ellos no pueden entregar lo que ya les quitaron, lo que ya no tienen”, afirmó Barbosa, quien puso el candado sobre 26 billones que ha recuperado la entidad bajo esa figura.

En el proyecto de ley de sometimiento se plantea que haya una unidad especial en la Fiscalía que acogería esta iniciativa. Barbosa planteó la necesidad de una modificación al señalar que “la Fiscalía General de la Nación es la que aplicará el proyecto de sometimiento a la justicia en su totalidad. No es una unidad de la Fiscalía, es decir, todas las unidades trabajarán en eso, porque el criterio lo da el fiscal general y en ese sentido debe modificarse el proyecto”.

Para la suspensión de las órdenes de captura y los beneficios penales que tendrían los miembros de estas organizaciones criminales y narcotraficantes debe presentarse una lista con cada uno los hombres y mujeres que están en las filas. En el articulado se planteaba que fuera la Fiscalía la que realizara la verificación.

En este punto, el quinto, el fiscal Barbosa fue claro al señalar que “la Fiscalía no debe aprobar listados ni verificar el cumplimiento de las obligaciones, porque no hace parte de nuestra función constitucional, esto requeriría una reforma porque no es nuestra misión ni función”.

El sexto aspecto en el que hizo énfasis el fiscal Barbosa tiene que ver con los beneficios que obtendrán quienes dejen las armas y la generosidad que se debe tener con ellos. “Los principios de oportunidad, se firma de carácter suspensivo hasta que cumplan con las obligaciones. Es decir, no se les da la zanahoria hasta tanto no cumplan el compromiso de restauración, porque si uno les da la zanahoria completa, se la comen toda y no cumplen”, afirmó Barbosa.

Víctimas

Durante el encuentro, que se extendió por más de dos horas en la Casa de Nariño, y en el cual, según el fiscal, hubo una actitud de colaboración y apoyo, hubo un tema del que muy poco se está hablando, que incluso pasa casi desapercibido en el articulado del proyecto de ley de sometimiento: las víctimas del actuar criminal de estas organizaciones. “Las víctimas no pueden quedar desprotegidas, el proyecto de ley no tiene esquema de reparación ni el rol de ellas en el proceso”, advirtió el fiscal.

El octavo punto que puso sobre la mesa el fiscal Barbosa, que resulta casi inexplicable y requerirá un cambio en su trámite en el Congreso, tiene que ver con las sentencias. “Hay un tema que es importante y es la violación al principio de cosa juzgada, van a darse sentencias colectivas, y el proyecto plantea que si se presentan nuevos hechos atribuibles a las personas que están en las sentencias, se abre otra vez y se incluye el hecho. Esto sí es muy raro, y no se puede. Sentencia que se firmó es cosa juzgada y se cierra”, explicó el fiscal.

Por último, y redondeando los nueve puntos sobre los cuales la Fiscalía marcó líneas rojas frente al contenido de la ley de sometimiento, señaló que la figura de principio de oportunidad no se puede aplicar de forma universal a quienes se desmovilicen. “No es posible aplicar principio de oportunidad frente al concierto para delinquir por delitos graves; de eso ya hay jurisprudencia de la Corte Constitucional que señala que no se puede”, explicó Barbosa.