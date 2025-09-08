Suscribirse

Bogotá

Los falsos integrantes del frente 26 de las Farc que extorsionan a empresarios en La Calera: concejal denunció grave situación

De acuerdo con denuncias del cabildante Rolando González, en lo corrido de 2025 ya se han registrado más de 110 casos en la capital.

Redacción Semana
8 de septiembre de 2025, 5:55 p. m.
Golpe contra la extorsión en Bogotá: así fue el operativo en el que cayeron ocho delincuentes que eran el terror en tres localidades
Golpe contra la extorsión en Bogotá: así fue el operativo en el que cayeron ocho delincuentes que eran el terror en tres localidades | Foto: Policía Nacional

Bogotá atraviesa una preocupante situación de seguridad por cuenta de una nueva modalidad de secuestro exprés que afecta principalmente a trabajadores y pequeños empresarios. De acuerdo con denuncias del concejal Rolando González, en lo corrido de 2025 ya se han registrado más de 110 casos en la capital, lo que representa un incremento del 11 por ciento frente al mismo periodo del año anterior, cuando la cifra alcanzó 99 denuncias.

Rolando Gonzáles
Rolando Gonzáles, concejal Partido Cambio Radical | Foto: Rolando Gonzáles

El cabildante explicó que los delincuentes se hacen pasar por clientes que solicitan servicios a domicilio y citan a los trabajadores en diferentes puntos de la ciudad. Una vez llegan, son retenidos y sus familias reciben llamadas extorsivas en las que exigen altas sumas de dinero bajo amenazas de muerte.

Uno de los casos recientes ocurrió con un comerciante que atendió un servicio en La Calera. Tras su retención, los secuestradores, que se identificaron como integrantes del frente 26 de las Farc, se comunicaron con su familia exigiendo dinero a cambio de su liberación. Aunque el hombre fue dejado en libertad, los delincuentes insistieron en múltiples ocasiones en que lo asesinarían si no se cumplían sus exigencias.

Entre los detenidos está alias ‘Blanca’, señalada cabecilla de la organización, quien ya había sido condenada en 2023 por tráfico de estupefacientes. Junto a ella, fueron identificados alias ‘Claudia’, ‘Reinol’ y ‘Media Lengua’.
Entre los detenidos está alias ‘Blanca’, señalada cabecilla de la organización, quien ya había sido condenada en 2023 por tráfico de estupefacientes. Junto a ella, fueron identificados alias ‘Claudia’, ‘Reinol’ y ‘Media Lengua’. | Foto: Policía Metropolitana de Bogotá

Según el cabildante, las cifras de la Fiscalía General de la Nación confirman la gravedad del fenómeno. A nivel nacional, durante 2024 se denunciaron 826 secuestros extorsivos, mientras que en lo corrido de 2025 ya van 500. De estos, Bogotá concentra el 22 por ciento, lo que la convierte en el epicentro de este delito.

Ante el panorama, el concejal González instó a quienes trabajan en modalidad de domicilio a extremar precauciones: compartir su ubicación en tiempo real, verificar la identidad de los clientes y confirmar la seguridad de la zona de destino. Asimismo, pidió a las autoridades fortalecer la reacción inmediata y desmantelar las estructuras criminales que están detrás de esta modalidad.

Escalofriante: revelan audio de la sevicia con la que la banda Satanás extorsiona y amenaza de muerte a comerciantes y bicitaxistas en Bogotá
Los delincuentes se hacían pasar por miembros del frente 26 de las Farc en La Calera. | Foto: Policía Nacional

“La seguridad de quienes trabajan día a día no puede seguir en riesgo ni convertirse en una práctica normalizada en Bogotá”, advirtió el cabildante, al tiempo que reiteró el llamado a denunciar cualquier intento de extorsión o secuestro.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Magistrada de la Corte Constitucional desmintió señalamientos de Germán Vargas Lleras sobre supuestos vínculos con el Gobierno

2. Lista oficial de países clasificados al Mundial de 2026: el último se metió tras gol agónico

3. Desarticulan red de explotación sexual en Europa: siete colombianos estarían implicados

4. Murió Juan Ortelli, reconocido periodista y exdirector de Rolling Stone, a los 43 años

5. “Hostigamiento y violencia de género”, la denuncia contra el abogado de Nicolás Petro, por ataques a Day Vásquez

LEER MENOS

Noticias relacionadas

ExtorsiónSecretaría de Seguridad de BogotáPolicía Metropolitana de Bogotá Concejo de Bogotá

Noticias Destacadas

No

Magistrada de la Corte Constitucional desmintió señalamientos de Germán Vargas Lleras sobre supuestos vínculos con el Gobierno

Redacción Semana
Alejandro Carranza, abogado de Nicolás Petro, negó que se esté buscando asilo. La próxima semana habrá una nueva audiencia.

“Hostigamiento y violencia de género”, la denuncia contra el abogado de Nicolás Petro, por ataques a Day Vásquez

Redacción Semana
Golpe contra la extorsión en Bogotá: así fue el operativo en el que cayeron ocho delincuentes que eran el terror en tres localidades

Los falsos integrantes del frente 26 de las Farc que extorsionan a empresarios en La Calera: concejal denunció grave situación

Redacción Semana

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.