Luis Fernando Velasco, exministro del Interior, le pidió a la magistrada replantear su decisión de enviarlo a la cárcel

El exjefe de la cartera política cuestionó que se le hubiera dado plena credibilidad a Olmedo López.

Redacción Semana
18 de diciembre de 2025, 9:57 p. m.
Luis Fernando Velasco, chats
Luis Fernando Velasco, chats Foto: Suministrado a Semana

El exministro del Interior, Luis Fernando Velasco, le pidió a la magistrada Aura Alexandra Rosero Baquero que replantee su decisión de enviarlo a la cárcel en medio del proceso penal por el escándalo de corrupción que sacudió a la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) y el Instituto Nacional de Vías (Invías).

“Yo siento que usted cambió la teoría del caso de la Fiscalía”, le manifestó el exjefe de la cartera política a la magistrada, aseverando que en la audiencia celebrada este jueves 18 de diciembre citó temas y eventos que no fueron mencionados por la Fiscalía durante la imputación de cargos y solicitud de medida de aseguramiento.

Para Velasco, quien ha seguido las audiencias de forma virtual, puesto que se encuentra en la ciudad de Cali, no existe “ni un chat” u otra prueba que permita inferir que ejerció alguna presión indebida para favorecer a un grupo de congresistas con millonarios contratos de obra e infraestructura para que cambiaran su voto.

En este punto, aseguró que los señalamientos en su contra presentan grandes vacíos, puesto que se le señala de hablar con senadores y representantes a la Cámara, olvidando que esa era una de sus funciones como jefe de la cartera política.

Exministro Ricardo Bonilla en audiencia en Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá. Foto: GUILLERMO TORRES REINA / SEMANA

“El espacio natural de un Ministro del Interior es el Congreso”, detalló Velasco. “En muchas oportunidades, los senadores o representantes me pedían reuniones o citas con funcionarios del Gobierno. Pues bien, eso fue lo que hice y después no hay ni un solo chat que demuestre que le pregunté a los congresistas por los temas que se tocaron en esas reuniones”.

En la presentación de su recurso de reposición en contra de la decisión que se anunció al mediodía, el exjefe de la cartera política cuestionó el hecho que se le hubiera dado plena credibilidad al exdirector de la UNGRD, Olmedo López Martínez, quien ya reconoció su plena responsabilidad en este desfalco para obtener beneficios judiciales.

Así fue la presunta “compra de congresistas” por parte de los exministros Ricardo Bonilla y Luis Fernando Velasco

“Ahora debemos creerle a Olmedo (...) el mismo que llegó desde el inicio de su dirección a la UNGRD para poner en marcha un plan de estructuración para beneficiar su propio bolsillo”, aseveró Velasco.

Para Velasco, no sería la primera vez que se le dé credibilidad a falsos testigos en su contra para vincularlo en un proceso penal. Hace 17 años, reseñó, fue vinculado a un caso por la llamada parapolítica, por lo que incluso estuvo privado de su libertad.

“Yo fui congresista 24 años y ejercí durante 23 años y medio porque, por un terrible error de la Corte Suprema, fui enviado a la cárcel La Picota, durante cuatro meses, y después fui declarado inocente y los falsos testigos fueron condenados”, precisó.

Finalmente, aseguró que los tiempos narrados por la Fiscalía General no cuadran. Esto debido a que la reforma de la salud y el tema del presupuesto no llegaron a la Plenaria del Senado.

El demoledor testimonio de María Alejandra Benavides que llevará a la cárcel a Ricardo Bonilla y Luis Fernando Velasco

“La mayoría de los congresistas señalados, que supuestamente recibieron los mencionados contratos, ¡oh sorpresa!, hacían parte de la oposición. No votaron las reformas que nosotros impulsábamos en el Congreso", precisó.

El exministro del Interior fue vinculado al proceso penal por los delitos de concierto para delinquir agravado, cohecho por dar u ofrecer (entrega de sobornos) e interés indebido en la celebración de contratos

