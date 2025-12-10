Luz Adriana Camargo, fiscal general, respondió al trino del presidente Gustavo Petro en el que cuestionó su gestión

Una verdadera polémica generó la publicación que hizo en las últimas horas el presidente Gustavo Petro, en la que cuestionaba la gestión de la fiscal general, Luz Adriana Camargo.

“Hemos perdido apoyo de la fiscal general, preocupada por su inclusión a la lista Clinton, cuando debe avanzar en la solución jurídica del conflicto armado en varias regiones. La paz siempre es el objetivo. Hablar humaniza cualquier conflicto. Ya estamos hartos de 75 años de violencia fratricida, donde solo mueren los colombianos”, señaló el jefe de Estado en una extensa publicación.

La funcionaria a la que estaba dirigida esa crítica respondió en la tarde de este miércoles para asegurar que no le encontraba justificación alguna a la publicación del presidente Petro.

“Yo tengo que decir que a mí no me gusta el trino, efectivamente. Me parece que no es el trino comedido y no entiendo en qué se basa; yo no tengo preocupaciones como las que menciona el presidente y no sé de dónde toma esa información”, respondió.

En declaraciones a medios de comunicación, en el búnker, Luz Adriana Camargo aseveró que la Fiscalía General “no está instituida para prestarle apoyo al Gobierno Nacional”.

“Nosotros, por supuesto, mantenemos una relación armónica con todas las ramas del poder público y trabajamos colaborativamente con ellas cuando se demanda nuestra intervención y así ha sucedido con la rama Ejecutiva y también con la Legislativa”, detalló.

Continuando con su respuesta al presidente Petro, la fiscal general indicó que, en el momento, su única preocupación es seguir cumpliendo con sus funciones constitucionales y legales.

Para esto, ha buscado la colaboración con “las autoridades norteamericanas” para “poder presentar un trabajo de calidad respecto a la persecución de crímenes transnacionales, que es lo que venimos haciendo de manera muy juiciosa y muy ordenada”.

Reunión en la Corte Suprema

En la mañana de este miércoles 10 de diciembre, la fiscal general se reunió con los nueve magistrados que conforman la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia para hablar, entre otros temas, por la infiltración de las disidencias de Calarcá en las Fuerzas Militares y organismos del Estado.

Alexander Díaz, alias Calarcá, Luz Adriana Camargo | Foto: SEMANA

Fuentes cercanas le confirmaron a SEMANA la gran molestia que existe en el interior del alto tribunal por la falta de avances significativos frente a este asunto que consideran de suma importancia por comprometer la seguridad nacional.

Pese a que hace un año y medio se incautaron teléfonos celulares y computadores de personas cercanas al jefe de las disidencias, hasta el momento no se han tomado decisiones de fondo.