Después de hacer la respectiva presentación entre Cadena y el exmandatario, Mario Uribe salió y no supo de qué hablaron ni la información que le presentó el profesional del Derecho.

“Cuando ya vino la pregunta obligada ‘a ver doctor cuente’ en las primeras de cambio, inmediatamente me paré de la silla, me retiré (...) Estuve con Lina un rato, di una vuelta, recogí a Cadena y me vine al aeropuerto. Despaché al doctor Cadena a Bogotá y chao”, precisó.