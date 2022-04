Mauricio Leal: así está su casa cuatro meses después de su muerte

Cuatro meses después de la muerte Mauricio Leal, la casa en la que fue asesinado, junto a su madre, Marleny Hernández, por su propio hermano, Jhoiner, permanece deshabitada y en completo silencio.

Para llegar hasta el antiguo lugar de residencia del fallecido estilista, ubicado en un condominio en La Calera, Cundinamarca, es necesario pasar tres anillos de seguridad.

Así lo reveló El Tiempo tras acercarse a las inmediaciones de la casa, ahora bajo protección de la Sociedad de Activos Especiales (SAE), e intentar, sin éxito, ingresar. Además de los anillos de seguridad mencionados, seis vigilantes cuidan el ingreso al condominio del fallecido Leal.

Las averiguaciones también señalan que testigos dijeron que hace tres meses las autoridades no visitan la residencia y que dudan que pronto alguien la tome en arriendo.

“Yo creo que a todos nos cambió un poco la vida lo que sucedió aquí. No solo porque fue impactante saber que lo que mostraban en las noticias había ocurrido a unos pocos metros de nuestras casas, sino porque además, en algún momento creímos que iba a ser difícil poder seguir viviendo aquí. A mí, por ejemplo, ya no me gusta decir donde vivo, me parece incómodo por las preguntas que sé que vienen después de que escuchan el nombre del lugar”, dijo a El Tiempo un hombre que vive en el condominio.

Imagen de la sala de la casa del estilista Mauricio Leal en la diligencia de allanamiento del CTI. - Foto: Cortesía.

La casa en la que fueron asesinados Leal y su madre, Marleny Hernández, es la número 18 del condominio. Los residentes de las otras casas estarían cansados de que estigmaticen el lugar por lo sucedido el pasado 22 de noviembre de 2021.

“La gente está cansada de que ahora solo reconozcan el conjunto por las cosas horribles que pasaron en esa casa. Se pide que no lo nombren, que no le mencionen, pero es imposible porque todo el mundo quería saber dónde vivía Mauricio Leal y su familia”, relató la empleada de una vivienda del condominio.

¿Cuánto cuesta arrendar la casa?

La vivienda donde fueron asesinados Mauricio Leal y su madre, ubicada en el condominio de La Calera, Cundinamarca, se encuentra actualmente desolada debido a que miembros del CTI realizaron algunas inspecciones después de que Jhonier Rodolfo Leal confesara el atroz crimen.

Tras dos meses de investigaciones, la Fiscalía General de la Nación todavía tiene bajo extinción de dominio la lujosa casa donde el también peluquero atacó con sevicia a sus dos familiares, provocándoles la muerte.

El inmueble cuenta con un área de 1.600 metros cuadrados y está avaluado en 2.500 millones de pesos. Asimismo, la Fiscalía informó que la casa será arrendada por medio de la Sociedad de Activos Especiales (SAE), empresa que tomó el control de la propiedad.

De acuerdo con la entidad, la idea es que la enorme residencia sea alquilada en los próximos meses por una suma superior a los nueve millones de pesos mensuales. Además, indicó que todos los objetos del famoso estilista serán repartidos en la respectiva sucesión de bienes.

Foto de la sala de la casa del estilista Mauricio Leal. - Foto: Cortesía.

“Todos los muebles están bajo la protección de la SAE y serán entregados a los futuros herederos (de la fortuna de Mauricio Leal), mientras que la vivienda será arrendada por 9.030.000 pesos”, precisó Noticias Caracol.

La Fiscalía, de igual manera, señaló que en las últimas inspecciones los investigadores incautaron varios documentos importantes que tenía el estilista, así como joyas, obras de arte, costosos relojes y una colección de zapatos, avaluada en más de cuatro millones de pesos.