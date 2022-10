“Me agarró muy fuerte del brazo y empezamos a forcejear”: Mujer denuncia agresión de conductor de la app Beat

En medio de la ola de inseguridad que atraviesa la capital colombiana, este jueves 6 de octubre, Cristina Sánchez, una mujer de 31 años, decidió hacer una denuncia pública por medio de sus redes sociales sobre una lamentable situación que vivió con un conductor de la aplicación Beat, cuando se dirigía a un partido entre Millonarios y Santa Fe, en El Campín.

En diálogo con SEMANA, Cristina, hincha de Santa Fe, relató que el pasado miércoles, 5 de octubre, tuvo que afrontar una situación de pánico que nunca pensó vivir. Al momento de solicitar el servicio, ella marcó el punto de llegada, que era la carrera 30 con calle 57, justo en el costado sur, donde está siempre la hinchada de Santa Fé.

El conductor Wilson Alexander Castro Castro recogió a Cristina en un vehículo de placas MXN 288, en el barrio Palermo de la localidad de Teusaquillo, donde ella vive; luego, iniciaron el recorrido pasando por Galerías; al llegar cerca del estadio, el conductor le indicó que la iba a dejar en esa zona, sobre la calle 57, al lado norte, donde estaban los hinchas de Millonarios.

En ese momento comenzó la discusión, porque ese no era el punto marcado por Cristina y, además, porque por su vestimenta de Santa Fe podría ser atacada en ese costado.

“Al decirle que por favor diera la vuelta y me dejara sobre la calle 53 o la carrera 30 me dijo que no tenía tiempo para hacerlo. Le expliqué que si me dejaba ahí era peligroso para mí, a lo cual respondió que ese no era su problema”, dijo la mujer.

En medio de la discusión, Cristina recibió una llamada de su papá, quien tuvo que escuchar la angustiante situación. El conductor le repitió de forma violenta que se bajara del carro y, como ella, se negó, por lo que Wilson empezó a gritarla e insultarla.

“En ese momento me agarró muy fuerte del brazo y empezamos a forcejear, mientras yo le decía que me soltara. Para ese momento, yo ya tenía más miedo de lo que me pudiera hacer, así que me bajé del carro, tiré la puerta y salí corriendo”, relató.

Sin ser suficiente, el conductor de Beat dio la vuelta para volver a pasar por el lugar donde había dejado a Cristina y siguió insultándola diciéndole “perra, hiju..., malp... ”, como dijo, una y otra vez. Por fortuna el conductor se fue y ella se pudo dirigir rápidamente hacia el costado donde se encontraban los hinchas de Santa Fe y sus familiares.

Cristina señaló que colocó la denuncia en Beat y la aplicación rápidamente suspendió la cuenta de este individuo. Su temor por hacer esta denuncia es grande; sin embargo, lo hace para que ninguna otra persona sea víctima de este tipo de agresiones físicas y verbales.

“Realmente fue una muy mala persona. Ojalá ninguna mujer se suba a un carro conducido por este señor porque no dudo un solo segundo que es una persona violenta”, le dijo Cristina a SEMANA.

Distrito demandará al joven que se lanzó de un bus de TransMilenio en movimiento

Luego de que se viralizara un video de un hombre lanzándose de un TransMilenio en movimiento, lo que muy seguramente le ocasionó varias heridas, esta persona deberá responder ante las autoridades por el hecho que protagonizó.

TransMilenio informó que se encuentra realizando las revisiones pertinentes para esclarecer las circunstancias de modo, tiempo y lugar en las que se presentaron estos hechos.

De acuerdo con las primeras hipótesis, según lo indicó TransMilenio, el usuario podría haber activado el botón de emergencias y despresurizar las puertas para arrojarse al vacío.

Por lo sucedido, TransMilenio se encuentra interponiendo la denuncia penal en contra del ciudadano por poner “en altísimo riesgo a los ocupantes del vehículo y la operación del sistema”.

Las imágenes del video son escalofriantes. Muestran la acción temeraria de un hombre que se habría pasado de su estación en TransMilenio y que decidió protagonizar una escena como de película a bordo de un articulado del sistema.

Quienes lograron grabar la acción lo hicieron con asombro y, en medio de los gritos propios del pánico, vieron cómo este sujeto, sin ningún problema, abrió la puerta trasera del bus que, según el video, iba a gran velocidad.

Luego, se sentó en el piso con las piernas por fuera del automotor; allí, la gente no sabía lo que este hombre estaba a punto de hacer; con audífonos puestos y mirando hacia la parte frontal de articulado, el intrépido pasajero movía sus piernas en el aire esperando el momento justo para lanzarse a la carretera.