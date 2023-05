“Me están perfilando a mí y a mis amigos, temo por mi vida”: tuitero al que querían reclutar para desprestigiar a Day Vásquez

“Yo no me vendo por dinero ni menos para hablar en contra de una persona que a la que le creo lo que está diciendo”, son las palabras de Janer Rovira, dueño de un negocio de comidas rápidas y quien es un influenciador en las redes sociales, en especial en Twitter donde cuenta con más de 100 mil seguidores.

En diálogo con SEMANA, Rovira aseguró que por la cantidad de seguidores fue contactado por personas cercanas a Máximo Noriega, precandidato a la gobernación del Atlántico por el Pacto Histórico y una de las personas más cercanas a Nicolás Petro, para que iniciara una campaña de desprestigio contra Day Vásquez, la expareja del hijo del presidente Gustavo Petro.

“Me contactaron para decirme que si yo quería pertenecer a la bodega del Atlántico, con Rafael Mota y ahora me están amenazando para que yo me retracte y digan que Day Vásquez me pagó para que yo dijera esto”, explicó Rovira.

“Yo hablé con Rafal Mota, tengo capturas de pantalla para verificar que estaba hablando con él y me hizo transferencia por Nequi, una de 50.000 y otra de 20.000 para que hiciera parte de la bodega de Máximo Noriega y que era para desprestigiar a Day Vásquez”, dijo a SEMANA.

Agregó que luego de exponer esta situación en las redes sociales, sobre que lo querían reclutar para desprestigiar a Vásquez, comenzaron las intimidaciones contra el y su círculo cercano. Por estos hechos indicó Rovira que acudirá ante la Fiscalía General de la Nación para

Paralelo a los procesos judiciales y disciplinarios que enfrenta el diputado Nicolás Petro, por el escándalo en el que se vio involucrado cuando su expareja, Day Vásquez, denunció a SEMANA que recibía dinero de personas cuestionadas para embolsillárselo, y el lobby que venía haciendo para buscar puestos y negocios con altos funcionarios del Gobierno, se ha destapado una persecución en redes sociales contra quien le dio la información a Vásquez de los planes para atacarla con bodegas digitales.

Vásquez había presentado un video, claramente grabado de incógnito, en el que se escucha a una persona ofreciendo el servicio de bodegas en las que plantea “crear un mensaje y retuitear, por 400 barras”. En seguida, su interlocutor dice “hay que darle duro a Day, esa vieja anda (...) esa es la cabeza de todo esto”.

Además del video, Day Vásquez reveló algunas conversaciones que supuestamente demostrarían la estrategia para difamar en su contra a través de las redes sociales y cómo se estarían convocando a personas para impulsar información con el ánimo de desacreditarla.

En seguida empezó el seguimiento contra la persona que le dio la información a Vásquez, así quedó grabado en unos videos a los que tuvo acceso SEMANA en los que lo recriminan y le advierten, “me boleteaste bien hijueputa. Si quieres mándame un audio diciendo que todo es mentira, con tu voz”.

La idea de la persona encargada de coordinar los ataques contra Day Vásquez es encontrar la forma de desmentir la denuncia, pero es muy insistente en la intención de encontrarse personalmente con quien supuestamente entregó el video que prueba los planes para atacarla en redes sociales.

El presunto denunciante evade la responsabilidad y argumenta que “hermano, yo sí lo grabé cuando estábamos hablando del trabajo de las bodegas, pero mi celular me lo robaron, la información”. Así la fuente afirma que no fue quien hizo la filtración, pero lo que sí queda claro es que había un negocio de por medio: formar parte de las bodegas para atacar a la exesposa de Nicolás Petro.

El factor Máximo Noriega

En los chats que conoció SEMANA hay mensajes que ponen sobre la mesa que el principal aliado político de Nicolás Petro en el Magdalena, Máximo Noriega, precandidato a la Gobernación por el Pacto Histórico, podría estar detrás de los ataques a Day Vásquez y la insistencia en encontrarse “personalmente” con la persona que consideran filtró los planes.

Los primeros mensajes, días antes de que fuera destapado este plan, y a punto de activar la estrategia oscura son evidentes, solo están a la espera de que Noriega dé luz verde. “Dale, mi hermano, yo te llamo cuando Máximo nos diga”, se lee en los chats.

Y es que al parecer se trata de una estrategia sistemática para actuar desde las redes sociales, pues también le plantean apoyar como parte de una bodega en Twitter a otro político “compadre aparte de Máximo también vamos a organizarle un grupo al Candidato a la Alcaldía por el Pacto aquí en Barranquilla”.

La denuncia de Day Vásquez

Luego de advertir que iba a destapar los ataques de los que estaba siendo víctima y afirmar una y otra vez que está recibiendo ataque de bodegas de redes sociales coordinadas para desprestigiarla, Day Vásquez presentó un video como prueba del acoso del que presuntamente está siendo víctima.

En un video, claramente tomado de incógnito, se escucha a una persona ofreciendo el servicio de bodegas en las que plantea “crear un mensaje y retuitear, por 400 barras”. En seguida, su interlocutor dice “hay que darle duro a Day, esa vieja anda (...) esa es la cabeza de todo esto”.

Como les dije ayer, hoy les presento pruebas de que en el Atlántico se han conformado bodegas (pagas) con el objetivo de atacarme.

1. 🎥 de una conversación entre un desconocido y un tal Rafa.

La persona que ofrece los servicios de ataques en redes explica que “hay que cuadrar la estrategia para que la gente no se dé cuenta que somos una bodega, sino que la vaina se vea como natural”.

La idea como se escucha en el encuentro es crear numerales o hashtag para atacar a la expareja de Nicolás Petro y en el diálogo se escucha, entre risas, que se refieren al encargado de la oscura estrategia como el “rafacrónica”.

Además del video en su cuenta de Twitter, Day Vásquez reveló algunas conversaciones que supuestamente demostrarían la estrategia para difamar en su contra a través de las redes sociales y cómo se estarían convocando a personas para impulsar información con el ánimo de desacreditarla.

En las conversaciones de WhatsApp se lee, supuestamente, cómo una persona orienta a otra para incluirla en una base de datos de tuiteros que pueden replicar información suministrada por un enlace y de qué manera o con qué periodicidad se pueden lanzar los mensajes a través de redes sociales.

“Déjeme verificar si está usted en la lista… sí, efectivamente está en la lista de los tuiteros que queremos que trabajen con nosotros. El proceso es muy sencillo, te daremos diariamente lo que te toca publicar diario y entre más viral se hagan, mejor y más ganancias para ti”, señala uno de los mensajes que fueron publicados por Day Vázquez en sus redes sociales.

Recusación al fiscal

En los últimos días también se conoció que la defensa de Nicolás Petro, hijo del presidente de la República Gustavo Petro, presentó ante el fiscal general Francisco Barbosa una recusación para que se apartara y nombrar un fiscal ad hoc en este proceso, tras considerar que existen serias enemistades entre el jefe de la Fiscalía y el presidente de la República.

“No existe relación con lo que tenga que ver con un fiscal autónomo e independiente, con el caso del hijo de Gustavo Petro. El fiscal general no es el fiscal del caso, tampoco la vicefiscal general, en ese sentido la labor de los fiscales es una labor absolutamente autónoma e independiente, entendiendo la línea de jerarquía… Yo no hago amalgamas de ningún tipo, no puedo interpretar al presidente de la República en ese campo”, dijo el fiscal Francisco Barbosa cuando se le cuestionó por el asunto.

Este lunes se conoció que el fiscal rechazó la recusación en su contra al advertir que el caso contra Nicolás Petro lo adelanta un fiscal que trabaja de manera independiente al despacho del jefe del ente acusador y, por tanto, no hay intromisión o afectación al debido proceso. La recusación quedó en manos de la Corte Suprema de Justicia.