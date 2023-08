“Me pegó muchas veces”. El desgarrador testimonio de la exesposa de Andrés Ricci, presunto responsable de la muerte de Luz Mery Tristán

En la publicación del 6 de diciembre de 2017, su expareja detalla una serie de eventos en los que fue víctima de Ricci. Aclaró que se había quedado callada por miedo y por naturalizar la violencia. “El me pego muchas veces. Me prohibía salir con mis amigas, y yo, que es lo peor de todo, lo permitía”, relató María del Pilar Jaramillo.

“Yo he sabido de más maltratos y no solo conmigo. Yo decidí dejarlo la última vez porque casi me mata y encima de eso me quería hacer sentir culpable”, contó María del Pilar Jaramillo.