Mientras el Gobierno Petro dice que investigará rumba de Carlos Ramón González, revelan nuevo video del prófugo haciendo “el trencito”

Carlos Ramón González es el exdirector del Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre) y está en Managua, Nicaragua, haciendo su vida normal como prófugo de la justicia, con una circular roja de Interpol que lo requiere por el escándalo de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), el caso de corrupción más sonado en el gobierno del presidente Gustavo Petro.

Aunque el Gobierno ha dicho que nada hizo por ayudar a su expupilo, recién se conoció un video de la rumba en la que estaba el funcionario. El tema es que dicha fiesta estaba organizada por el mismo Gobierno, que se ha desmarcado de cómo Carlos Ramón González ha esquivado la justicia en Colombia.

Este 17 de diciembre, mientras la Cancillería emitía un comunicado por cuenta del escándalo que ha suscitado que un prófugo de la justicia esté en una de sus fiestas, la emisora W Radio reveló nuevas imágenes en las cuales se ve a Carlos Ramón González haciendo ‘el trencito’ en el marco de la fiesta en la que estuvo.

Carlos Ramón González, exdirector del Dapre. Foto: GUILLERMO TORRES REINA-SEMANA

“Comunicado de Prensa. Bogotá, Colombia, 17 de diciembre de 2025. El Ministerio de Relaciones Exteriores, frente a la información de conocimiento público relativa a una actividad cultural realizada en Managua, Nicaragua, el pasado 11 de diciembre, en la cual habría hecho presencia el señor Carlos Ramón González, quien es requerido por las autoridades judiciales colombianas en virtud de una solicitud de extradición, se permite señalar lo siguiente: Se ha instruido, a la Oficina de Control Disciplinario Interno asumir de manera inmediata, la apertura de una investigación disciplinaria a fin de establecer las posibles responsabilidades del Encargado de Negocios a.i. y/o demás funcionarios de la Embajada de Colombia en Nicaragua. Así mismo, para asegurar la eficacia y unidad de la acción disciplinaria, se informará a la Procuraduría General de la Nación, la disposición de este Ministerio, para que dicho ente de control en el marco de sus competencias, asuma la investigación preferente, poniendo a disposición sin ninguna reserva los datos, información y elementos probatorios en poder de este Ministerio”, señaló la Cancillería colombiana.

Posterior al comunicado, el presidente Gustavo Petro escribió en X: “Nosotros no tenemos embajador en Nicaragua. Nicaragua no dio beneplácito a la sanandresana Vilma Jay. Los responsables de la fiesta deben salir de inmediato de sus cargos”.

Mientras tanto, estas fueron las nuevas imágenes dadas a conocer por la citada emisora:

El 27 de noviembre pasado, Carlos Ramón González, el todopoderoso exdirector de Inteligencia y del Dapre, durante el gobierno del presidente Gustavo Petro, fue imputado por el escándalo de corrupción de la UNGRD, desde entonces se encuentra prófugo de la justicia.

La fiscal general, Luz Adriana Camargo, advirtió que, en contra de quien era considerado “mano derecha” de Petro, se radicó el escrito de acusación por los delitos que fueron imputados, todos relacionados con corrupción, y en el propósito de avanzar aunque no esté presente en la investigación.

“Eso quiere decir que estamos avanzando en el juicio con Carlos Ramón González, no obstante que él esté prófugo, que no se haya presentado. Lo que quiero significar con esto es que independientemente de que a esta persona se le puede hacer efectiva la circular roja que contra él pesa, nosotros seguimos en la judicialización como corresponde”, informó la fiscal Camargo.

El 20 de agosto pasado, SEMANA reveló el documento oficial de Nicaragua con el que le concedió asilo político a Carlos Ramón González. El exdirector del Dapre argumentó persecución política por parte de la extrema derecha a la hora de solicitar asilo. “La medida de aseguramiento con privación de la libertad en una cárcel pone en riesgo mi vida”.

De igual manera, SEMANA dio a conocer que, en un documento fechado el 21 de mayo de 2025, la Embajada de Colombia en Nicaragua solicitó formalmente al Ministerio de Relaciones Exteriores “la renovación de residencia” de Carlos Ramón González Merchán, procesado por el escándalo de corrupción en la UNGRD.

Carlos Ramón González, exdirector del Dapre prófugo de la justicia. Foto: PRESIDENCIA

El exfuncionario había realizado varios viajes hasta llegar a Nicaragua, país en el que atendió la imputación de cargos que le hizo la Fiscalía General. La estancia de González Merchán en ese país fue promovida desde la Embajada. “Solicitamos el apoyo del Ministerio de Migración y Extranjería para regularizar el estado migratorio, se renueve la residencia del compañero González”, señala el documento que advierte que la residencia del exfuncionario vencía el 14 de junio de 2025.