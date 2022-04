Motociclistas a Claudia López: “Las medidas son absurdas, le quedó grande la seguridad de Bogotá”

El anuncio de la alcaldesa Claudia López, este martes, de mantener la restricción al parrillero en moto en Bogotá, a pesar de las manifestaciones del lunes que generaron caos en la movilidad, desató la indignación de los líderes moteros quienes aseguraron que a la mandataria “le quedó grande la seguridad en la ciudad”.

López aseguró que, aunque su administración no tiene nada en contra de las motos y no los está estigmatizando, la realidad es que “los sicarios no asesinan en patinetas, sino en motocicletas” y que la mayoría de hurtos se hace en motos.

La mandataria reiteró la restricción al parrillero en moto los días jueves, viernes y sábado, de 7:00 p. m. a 4:00 a.m., e insistió en la necesidad de que todos los motociclistas se identifiquen con su número de placa en el chaleco y casco.

La respuesta de los moteros no se hizo esperar. “Es la única alcaldesa que piensa que por restringir el parrillero va a solucionar el tema de seguridad en la ciudad, muchos saben que son pañitos de agua tibia. Le está diciendo a la ciudadanía y el mensaje que mandó es que todos están colocando de su parte, pero claro, ella lo dice porque tiene su carro blindado, sus escoltas y le va bien en la vida”, señaló Miguel Forero, director de Moto Cultura S.O.S, la fundación que promovió las movilizaciones de ayer lunes.

Forero dijo, además, que obligar a los motociclistas a poner su número de placa en el chaleco y casco es una medida absurda porque, según él, es obvio que los ladrones no lo van a hacer.

“La medida del chaleco lo que parece es un centro de concentración nazi, en donde nos quieren marcar, de seguro el ladrón va salir con la placa indicada y el casco indicado para que lo identifiquen; no, lo que va a hacer es coger el número de placa de otra persona y perjudicar a otro motero para que denuncien es a otra persona, pero la alcaldesa lo quiere hacer ver como una medida magnífica que va a solucionar los problemas de inseguridad en la ciudad”, afirmó Forero.

El líder de Moto Cultura S.O.S anunció que seguirán en las calles promoviendo nuevas movilizaciones en contra de la restricción al parrillero en moto.

“La marcha que estaba programada desde anoche, la apoyaremos. Y vamos a seguir apoyando todas las marchas que hagan nuestros compañeros porque estamos peleando por un gremio”, dijo Forero.

Los motociclistas citaron nuevamente a marchar por la medida implantada este martes 5 de abril. Según mensajes que circulan en redes sociales, los moteros se agruparán en sitios estratégicos y comenzarán a protestar en horas de la mañana. Uno de los puntos de reunión será el Movistar Arena, ubicado en la NQS con calle 63.

Un grupo en Facebook llamado ‘Gonobikerreas’ y que cuenta con más de 600.000 seguidores convocó vía WhatsApp a reunirse en inmediaciones del estadio El Campín para iniciar un nuevo plantón y continuar con las manifestaciones que iniciaron el lunes 4 de abril.

De hecho, en información entregada por la Secretaría de Movilidad, ya se presenta una concentración de moteros en la calle 57a con NQS, a la altura del estadio El Campín, y aunque por ahora el aforo es reducido, es una señal de las manifestaciones que pueden venir para el resto del día.

Excepciones a la restricción del parrillero

Lo establecido por la Alcaldía restringe la movilidad de motocicletas que lleven parrillero, bien sea hombre o mujer, únicamente los jueves, viernes y sábados en los horarios de 7:00 p. m. a 4:00 a. m.

Ahora, la Alcaldía permitirá la movilización de moto con parrillero en la ciudad en los horarios de restricción solo en las siguientes excepciones:

- Transporte de personal en condición de discapacidad.

- Transporte de personal de aseguradoras.

- Conductor elegido.

- Transporte de personal en cualquier tipo de emergencias.

- Transporte de trabajadores de empresas de vigilancia privada.