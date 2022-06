“Muchas gracias, colombianos”: Rodolfo Hernández tras resultados de elecciones

Foto: The Washington Post via Getty Im

Este martes, luego de la decisión que tomaron los votantes en las urnas el pasado domingo 19 de junio, cuando Gustavo Petro le ganó la Presidencia de la República al ingeniero Rodolfo Hernández con una diferencia de 700.601 votos, el bumangués se pronunció al respecto y agradeció a los 10′580.412 de personas que le dieron su voto.

A través de su cuenta oficial de Twitter, Hernández escribió: “Colombianos: quiero expresarles mi agradecimiento por el apoyo que me han dado, no solamente votando por mi propuesta de gobierno en un número que representa a la mitad del país que acudió a las urnas”.

“También quiero agradecerles por el apoyo que me han dado en cada ciudad, en cada municipio, donde se fueron sumando con las semanas los rodolfistas, hasta volverse esta fuerza sorprendente de diez millones y medio de votos”, agregó.

“Sé que cada uno de ustedes esperaba lograr el sueño que fue creciendo en Colombia, de que yo pudiera alcanzar la presidencia con los principios de No robar, No mentir y No traicionar”, continuó diciendo.

“Y que deseaban desde lo profundo de sus corazones que estos principios comenzaran a regir la vida del país, para que se hiciera realidad el cambio que por tanto tiempo hemos estado esperando”.

“Por todo esto quiero manifestarles este profundo agradecimiento. Y decirles que siempre tendrán en mí a alguien que no se callará ante la corrupción y los abusos de la politiquería, si estos siguen presentes en Colombia”, añadió y finalizó su mensaje con un: “Muchas gracias colombianos”.

Tan pronto se conoció que el ganador de la segunda vuelta era el líder de izquierda, Gustavo Petro, el ingeniero Hernández se pronunció y reconoció la victoria de su contendor, afirmando: “Colombianos, hoy la mayoría de los ciudadanos y ciudadanas que votaron lo hicieron por el otro candidato”.

Y dijo también: “Como lo expresé reiteradamente, acepto el resultado como debe ser y deseamos que nuestras instituciones sean firmes. Sinceramente, espero que esta decisión que han tomado sea beneficiosa para todos y que Colombia se encamine hacia el cambio que predominó en el voto de primera vuelta”.

Hernández le deseó a Gustavo Petro que “sepa dirigir al país, que sea fiel a su discurso contra la corrupción y que no defraude a quienes confiaron por él”, asegurando, que había llamado al nuevo presidente electo “para felicitarlo por el triunfo y ofrecerle mi apoyo para cumplir con las promesas de cambio por las que Colombia votó hoy. Colombia siempre va a contar conmigo”.

Son muchos los sectores que han manifestado su alegría con el triunfo de Petro, pues es la promesa de un cambio que ―a gritos― pedía un país, además de fraccionado, herido por diferentes razones desde hace ya varios años. Pero, también, muchos temen que su buen discurso se quede solo en eso, en “bonitas palabras y en ilusión”.

Ese es el sentir de miles de colombianos que decidieron entregar su voto de confianza a un líder que dijo lo que ellos querían y necesitaban escuchar, el “miedo a que no cumpla” es la nueva incertidumbre que invade a los electores, no solamente a los que lo apoyaron, sino a los que votaron en su contra. Sin embargo, resta esperar hacia dónde ha de dirigirse el nuevo gobierno que, sin duda, marcó para siempre la historia política de un país que, por primera vez, eligió la izquierda.