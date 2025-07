Muestran en vivo bolsa que tiene evidencia clave sobre familia muerta en hotel de San Andrés: “Un olor inmensamente feo”

Orlando Conra es el padre de la mujer encontrada muerta junto a su esposo e hijo, en un hotel de la isla de San Andrés. De hecho, fue él quien hizo el hallazgo de los cuerpos, quería llevarles un tinto, pero no le abrieron, por eso habló con los trabajadores del sitio para que le ayudaran.

Hasta el momento, no se ha determinado la causa exacta de la muerte de la familia. | Foto: Montaje El País

“ Es la única evidencia que yo traigo. Es la ropita que ellos tenían puesta. La traigo para que la investiguen, no sé a dónde llevarla“, señaló.

“Eso es lo único que tengo como prueba de lo que pudo haber sucedido en esa habitación. (…) Usted abre esta bolsa y no puede ni olerla . Eso era lo que ellos tenían puesto porque me les quitaron toda la ropa”, comentó.

Además de esto, el hombre explicó que los primeros resultados de las autopsias no dieron ningún dato extraño, por lo que sigue siendo un misterio. “Yo quiero que me colaboren, que me ayuden, a esclarecer qué fue lo que pasó”, afirmó.