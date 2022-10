Mujer asegura que fue acosada en TransMilenio, empujó al acosador y la Policía se la terminó llevando a ella

¡INAUDITO! Hoy un tipo me cogió la cola en @TransMilenio mi reacción fue empujarlo con la maleta, el tipo se resbaló y se reventó la nariz, llegó la policía y me llevaron a mí, 2 personas denunciaron el abuso del tipo y el @PoliciaColombia me dijo riéndose "tan tocada" 😡🤬