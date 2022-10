Mujer indígena es captada lanzando piedras al Esmad con un bebé amarrado a su espalda que se tambalea: las imágenes son impactantes

Este miércoles 19 de octubre se vivió una batalla campal en el centro de Bogotá, luego de que decenas de indígenas embera, que se tomaron previamente las entradas del edificio de Avianca, ubicado en el Parque Santander, se enfrentaron con miembros del Escuadrón Móvil Antidisturbios (Esmad).

Como informó SEMANA, al interior del edificio, hacia el mediodía, había más de 200 personas retenidas en contra de su voluntad. De acuerdo con información entregada por la Policía Metropolitana de Bogotá, los indígenas empezaron a realizar actos violentos en contra de los gestores de convivencia de la Alcaldía y a ocasionar daños a la infraestructura, por lo cual el grupo de la fuerza disponible de la Policía realizó intervención en compañía del Esmad.

En las redes sociales se divulgaron videos y fotografías de los desmanes que causaron pánico en varias calles del centro de la capital del país. En una de las imágenes compartidas se observa a una mujer embera, quien a pesar de tener a un niño pequeño amarrado a su espalda, le lanza a piedras a patrulleros de la Policía.

“Hoy en el centro de Bogotá, hubo disturbios. Y podemos ver cómo los indígenas utilizan los niños como escudo. Vemos una madre con su hijo en la espalda arrojando piedras a la policía, en vez de resguardarse con su pequeño. Qué triste”, señaló una usuaria que compartió varias fotos de lo ocurrido en Twitter.

Otra de las imágenes que causó impacto fue la de una mujer policía, que fue rodeada por un grupo de hombres y luego fue arrastrada dentro de la estación Museo del Oro del servicio TransMilenio. En el video se observa que, tras ser arrastrada, dos hombres la sacan de la estación, mientras que varias personas intervienen y piden que la dejen.

Voces de rechazo

Los disturbios fueron rechazados por las autoridades. La alcaldesa de Bogotá, Claudia López, afirmó que lo ocurrido este miércoles no es “protesta social” sino “violencia inaceptable”.

“Esto no es protesta social. Es violencia inaceptable, que no debe quedar impune. La impunidad al abuso y violencia solo incentiva su reproducción. Así como he denunciado y hecho judicializar abusos de miembros de la fuerza pública, haré lo propio con esto”, dijo la mandataria haciendo referencia al vídeo en el que se ve al policía tirado en el piso siendo golpeado por indígenas.

En otro de los mensajes publicados en la red social, López cuestionó el actuar del Gobierno Nacional, con los indígenas embera katío que por varios meses han estado asentados en diferentes puntos de la capital del país.

“Bogotá es la única ciudad y entidad que ha dado refugio y ayuda humanitaria a los emberas por más de 2 años. Es inadmisible que nuestros servidores sean agredidos”, dijo la alcaldesa López. Y a renglón seguido puntualizó: “El gobierno nacional ni evita que los desplacen ni les garantiza retorno seguro. Bogotá no puede seguir sola en esto”.

Entretanto, el secretario de Gobierno, Felipe Jiménez, manifestó que 11 policías, siete gestores de convivencia, un funcionario de la Personería y cinco civiles resultaron heridos.

“Vivimos una jornada de violencia injustificada en el centro de Bogotá de varios representantes de la comunidad embera que están asentados en el alojamiento temporal de La Rioja en el centro de Bogotá”, expresó.

El funcionario afirmó que la Policía está “avanzando en la captura y judicialización de todos y cada uno de los responsables”. Agregó que hasta el momento hay dos personas capturadas.

“En la Alcaldía de Bogotá siempre estamos dispuestos al diálogo, pero ante la violencia, ante hechos vandálicos, lo que requerimos es contundencia y judicialización”, sostuvo.