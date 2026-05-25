Paro Nacional en Popayán: tres agentes del Esmad fueron declarados inocentes por tortura y privación ilegal de la libertad

Este lunes 25 de mayo, tras un extenso proceso penal, fueron absueltos los agentes del Escuadrón Móvil Antidisturbios (Esmad), Víctor Hugo Martínez Martínez, John Jader Montenegro Camilo y Julián Andrés Martínez Martínez.

En la decisión de primera instancia, el juez de conocimiento determinó que la Fiscalía General no había podido sustentar su tesis por los cargos de tortura agravada y privación ilegal de la libertad.

El abogado José Luis Villafañe -apoderado de varios de los procesados- aseguró que durante el juicio se pudo demostrar que el procedimiento registrado en la noche del 12 de mayo de 2021, en medio de las manifestaciones del Paro Nacional en Popayán, cumplió con todos los requisitos.

Patrullero del Esmad fue condenado a siete años de prisión por causarle lesión ocular a joven durante las manifestaciones del 2021

En este punto explicó que jamás se presentó un propósito ilícito.

El jurista precisó que el procedimiento de retención de una menor de edad se hizo en medio de un “escenario” de “violencia generalizada” en contra de los agentes de la Fuerza Pública.

“Este fallo resafirma que la justicia no puede fundarse en percepciones, presiones externas o relatos no demostrados, sino en pruebas legalmente practicdas o valoradas con objetividad, rigor probatorios y respeto por el debido proceso”, señaló el abogado José Luis Villafañe.

Foto referencial de agentes del Esmad durante la protestas del año 2021. Foto: Colprensa

Por estos mismos hechos, en agosto de 2023, la Procuraduría General de la Nación sancionó -en fallo de primera instancia- con destitución e inhabilidad general de 14 años al comandante del Escuadrón Móvil Antidisturbios No. 9 de la Dirección de Seguridad Ciudadana, Víctor Hugo Martínez Martínez.

Para el organismo de control disciplinario, el agente incurrió en uso excesivo de la fuerza durante la privación ilegal de la libertad de una menor de edad en medio de las manifestaciones en la capital caucana.

Igualmente, fueron sancionados disciplinariamente a los patrulleros del Esmad Julián Andrés Martínez Pérez, Jhon Jader Montenegro Camilo, Edwin Orlando Cortés Cifuentes y Ricardo Andrés Salazar Manrique.