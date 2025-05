Este hombre fue uno de los más peligrosos de la guerrilla . En las tropas lo nombraron como un sujeto “sanguinario” que no tenía “compasión” por las víctimas, lo que lo hizo “célebre” entre sus compañeros de armas.

En 2023, armó una gran polémica en la JEP al reconocer que los autores de la masacre de Mapiripán, ocurrida entre el 15 y el 20 de julio de 1997, no habían sido paramilitares, sino miembros de las Farc.

Él también confesó que no solo entrenaba y reclutaba a menores de edad para la guerra, reveló que varios de ellos eran caníbales: “Hay una tribu que come gente. Son caníbales, indios, salvajes. En medio del entrenamiento de las fuerzas especiales de las Farc, les di orientaciones a los niños para que, en un eventual caso de desplazamiento, si no encontraban el alimento, la carne de humano servía para comer”.