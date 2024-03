Murió mujer tras ser arrollada por un bus de TransMilenio en Bogotá; esto se sabe

Universitaria denuncia que fue atacada en TransMilenio con una jeringa

“Siento que en cualquier momento puedo pasar otra vez por esta misma situación y más que todo montarme en TransMilenio, me da mucho miedo. No me siento resguardada como mujer, porque en ese momento realmente estuve sola. No puede acudir ni a un policía, ni a nadie.

“En la Avenida Chile había un señor. Yo iba normal bajándome del TransMilenio, cuando siento que el señor me pega en el brazo durísimo; un golpe que de verdad me desestabilizó de una vez. Yo lo miré de reojo, pero del golpe, yo dije ‘no me puedo quedar acá porque siento que me va a hacer algo’. Entonces me fui a otra puerta y me empecé a revisar el brazo. De tanto que estaba desestabilizada, incluso se me cayó el bolso, pero yo no me di cuenta”, agregó a la cadena radial.