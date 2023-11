Narcos movilizaban en una camioneta de alta gama media tonelada de Marihuana en el Cauca; ¿Cuánto costaba el cargamento?

Por su parte, Ricardo Vargas, sociólogo de la universidad Nacional y experto en políticas de drogas, aseguró que la incautación por si sola no afecta fuertemente el negocio del narcotráfico. “Que lo pongan en peligro, no. Lo que pasa es que eso hace parte de una estrategia que no ha mostrado que funcione. Todo lo que se haga ahí, igual que la reducción de hectáreas de cultivos, eso no tiene mayor repercusión”. manifestó.